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    Recep Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül

    Selvi: Erdoğan, Gül'ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor

    © AA/
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında 696 sayılı KHK çerçevesinde başlayan tartışmalara ilişkin olarak Erdoğan'ın 'açıktan muhalefet edilmesini hazmedemediğini' söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül
    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Gül'e tepki gösteren Erdoğan'dan AK Partililere KHK talimatı
    Selvi'nin "Erdoğan'ın Gül'e sitemi ne oldu?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

    Abdullah Bey, siyasi çalkantıya neden olan tweet’i 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.32’de atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada Sudan’da Sevakin Adası’nda incelemede bulunuyor. Türkiye’deki gelişmelerden akşam saatlerinde kendisini arayan bakanlar aracılığıyla haberi oluyor. 

    Muhalefetin Gül’ün tweet’i üzerinden işi bir kampanyaya dönüştürmesinden dolayı rahatsız oluyor. Gül’le ilgili olarak ağzından, “Biz seninle dava arkadaşı değil miydik” sözleri dökülüyor. Bülent Arınç’ın retweet ettiğini öğrenince can sıkıntısı büsbütün artıyor. 

    O nedenle Kastamonu’da, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diye tepki gösteriyor. Özellikle de Gül’ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor. AK Parti’nin yetkili kurullarında konu açılınca, “Sen dava arkadaşım değil misin, biz aynı davayı gütmüyor muyuz” diye sitem ediyor.

    Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül
    © Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı
    'Erdoğan'ın tavrının, Gül'ü çok üzdüğünü sanmıyorum'
    CUMHURBAŞKANLIĞI DENKLEMİ

    Söz konusu Erdoğan ile arasındaki bir tartışma olunca bunun bir siyasi sonucu olur mu sorusu akla geliyor. O nedenle açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Elbetteki bu tartışmanın bir yerinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplar yatıyor. Birilerinin Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkarmak gibi bir hesabın içinde olduğu biliniyor. Hedef, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesini önlemek. 16 Nisan’dan sonra Gül’ün etrafındaki hareketliliğin arttığı, daha önceleri sessiz kalmayı tercih eden 11. Cumhurbaşkanı’nın, “Daha çok görünme, daha çok konuşma” kararı aldığı bir sır değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile. Bu durumda Abdullah Bey, “Dimyat’a pirinci giderken evdeki bulgurdan olabilir."

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    Etiketler:
    Bülent Arınç, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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