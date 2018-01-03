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    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

    Ankara'da referandum kararı: 7. Cadde'ye ne olsun?

    © AA/
    Türkiye
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    Çankaya Belediyesi, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılmasını referandumla halka soracak. Sandıktan 'Yayalaştırılsın' çıkması halinde, AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li Çankaya Belediyesi ortak proje hazırlayacak.

    Melih Gökçek
    © AA/
    Gökçek döneminde yapılan üst geçitler sökülüyor
    Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması ile ilgili referandum yapacaklarını açıkladı.

    Caddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız” dedi.

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    Taşdelen, yılın ilk aylarında yapmayı hedefledikleri referandumla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

    “Geçtiğimiz günlerde Sayın Mustafa Tuna ile bir görüşmemiz oldu. Ben 7. Cadde’nin yayalaştırılmasını önerdim. Cadde, büyükşehir belediyesine bağlı olduğu için o da yayalaştırılmasına olumlu baktı ve ‘Tamam’ dedi. Çankaya Belediyesi olarak referandum yapacağız. Orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak.

    Ankara - Kızılay meydanı
    © AA/ (Arşiv)
    Gökçek'in bir 'eseri' daha kaldırıldı
    Muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) beraber organize edeceğiz. Vatandaş yayalaştırılsın derse büyükşehir belediyesi ile ortak proje hazırlayacağız. Çankaya olarak biz yayalaştırılmasını istiyoruz. Referandum kararı büyükşehir ile ortak çıktı. Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘park olsun’ dedi biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız.

    Bahçelievler bölgesindeki muhtarlar, dernekler, STK’lar ve esnafla görüşerek en kısa sürede sandığı kuracağız 7. Cadde yayalaştırılsın mı sorusuyla 'evet' ve 'hayır' seçeneklerinini sunacağız. Büyükşehir referandumun için de olabilir. Burası başarılı olursa Bestekâr ve Tunalı için de model olabilir. İlk adım buradan atılmış olur.”

    GÖKÇEK DÖNEMİNDE ‘TRAFİĞE KAPATILMASIN’ ÇIKMIŞTI

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2009 yılında 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması ile ilgili bir referandum yaparak mahalleliye sormuştu. “Bahçelievler 7. Cadde’nin araç trafiğine kapatılarak, yaya bölgesi haline gelmesini ister misiniz” sorusunun yer aldığı referandumda bin 831 oy kulanılırken, bin 3 kişi ‘kapatılmasın’, 800 kişi ise ‘kapatılsın’ oyu vermişti. Vatandaşların tercihi üzerine 7. Cadde trafiğe kapatılmamıştı.

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    Etiketler:
    Mustafa Tuna, Alper Taşdelen, 7. Cadde, Çankaya, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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