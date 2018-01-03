Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarına operasyon: 49 gözaltı

Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için 9 ilde operasyon başlatıldı. 49 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.