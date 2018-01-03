Kayıt
13:12 03 Ocak 2018
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Murat Ülker

    Murat Ülker'den yüzde 51'ini İngiltere'ye taşıdığı şirketi için açıklama

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16

    Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Bisküvi'nin hisselerinin yine kendi bünyesinde bulunan ancak merkezi İngiltere'de yer alan Pladis'e satışıyla ilgili açıklama yaptı.

    Ülker, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen bilgileri paylaştı. 

    "Bazen ne zordur halini arz" diye başlayan açıklamada yüzde Ülker'in yüzde 51'inin devredildiği şirketin İngiltere'de olduğundan bahsedilmezken "Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir" ifadelerine yer verildi.

    Bazen ne zordur halini arz; Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir. Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı. Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması pladis Foods Limited’e sattı. pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yaptığımız açıklamada, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı. Buna göre, Yıldız Holding pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Böylece Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir.

    Murat Ülker (@mu_ulker)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 2, 2018 at 7:28öö PST)

    Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.

    İlgili konular:

    Ülker, hisselerinin yüzde 51'ini İngiltere merkezli şirketine aktardı
    Ülker'in '1 Nisan Şakası'na 301.000 lira para cezası
    Ülker'den 'likörlü çikolata' açıklaması: Ticari karar
    Etiketler:
    Pladis, Ülker, Murat Ülker, İngiltere, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Peru'da otobüs uçuruma düştü: 48 ölü
    Otobüs, uçuruma düştü: 48 ölü
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam