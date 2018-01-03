Murat Ülker'den yüzde 51'ini İngiltere'ye taşıdığı şirketi için açıklama

Ülker, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen bilgileri paylaştı.
"Bazen ne zordur halini arz" diye başlayan açıklamada yüzde Ülker'in yüzde 51'inin devredildiği şirketin İngiltere'de olduğundan bahsedilmezken "Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir" ifadelerine yer verildi.
Bazen ne zordur halini arz; Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir. Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı. Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması pladis Foods Limited’e sattı. pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yaptığımız açıklamada, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı. Buna göre, Yıldız Holding pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Böylece Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir.
Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.
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