Murat Ülker'den yüzde 51'ini İngiltere'ye taşıdığı şirketi için açıklama

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Bisküvi'nin hisselerinin yine kendi bünyesinde bulunan ancak merkezi İngiltere'de yer alan Pladis'e satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Ülker, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen bilgileri paylaştı.

"Bazen ne zordur halini arz" diye başlayan açıklamada yüzde Ülker'in yüzde 51'inin devredildiği şirketin İngiltere'de olduğundan bahsedilmezken "Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir" ifadelerine yer verildi.

Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.