ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anavatan Partisi'yle görüşme halinde olduğu ve partiye geçeceği iddiasına ANAP'tan açıklama geldi.

Anavatan Partisi Hiçbir Siyasi Kişi ve Partiye Angaje Değildir pic.twitter.com/8lD79l9yjH — Anavatan PARTİSİ (@anap_gnlmerkezi) 2 Ocak 2018

​Yapılan yazılı açıklamada Gül'ün adının ANAP ile anıldığı belirtilerek görüşme iddiası doğrulandı ve "Gül'le yapılan görüşmede ülke sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada, "Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez" ifadeleri kullanıldı.