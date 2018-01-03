AK Partili Elitaş'tan Gül'e: Ortalıkta konuşmayacaksın

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, tartışmaya sebep olan 696 sayılı KHK'ya eleştiriler getiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini vermeden "Ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen, aile ile ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri'de partisinin Sarız ilçesinde ilçe merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.
Elitaş, 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı zırhı getiren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) muğlaklığa sosyal medya üzerinden dikkat çeken ve eleştirilerin hedefi haline gelen hemşehrisi Gül'ün adını vermeden tepki gösterdi.
"Bakın fitne fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da maalesef artık televizyon yoluyla sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizimle açarsınız konuşursunuz. ’Burada bir şey var, benim tereddütlerim var’ diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen aileyle ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın. Bu doğru değil. Onu yapmamanız gerekir. O kanuna bir madde koyduk. Dedik ki: Bu ülkeyi hain FETÖ'culardan, Fethullahçı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet yarın bir dava ile karşı karşıya kalamasın. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aracına hasar verdin, gittin şunu taciz ettin, yumruk vurdun, darbeyi engelledin diye bir davayla karşılaşmasın diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında o gün 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanların yaptıkları icraatın sorumluluktan kurtaran bir düzenlemeyi yaptık. Ama kalktılar bunu farklı yönlere götürdüler. Arkadaşlar o yaptığımız düzenlemede açık ve net herhangi bir sıkıntı yok."
'ANLAYAN ANLAR'
Merkez Kocasinan ve Melikgazi il danışma kurulu toplantılarında da benzer konuşmalarda bulunan Elitaş, gazetecilerin "Sarız ve diğer ilçelerdeki konuşmalarınızdaki eleştirilerin hedefi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü?" sorusuna, ”Anlayan, anlar. Kim üstüne alırsa" yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
Resmi gazete 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki eylemlere' müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmüne yer verildi.
Söz konusu kararnamede 8 Kasım 2017'de çıkarılan KHK'nın 37. maddesine ek yapıldı:
"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."
Muhalefetten tepki çeken ve 'ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği' öne sürülen düzenleme ile ilgili Gül, şu yorumu yaptı:
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
Gül, bu eleştirilerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kurucusu olduğu AK Parti'den tepkiler aldı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)