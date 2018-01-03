TSK'da 7'den 70'e inceleme başlatıldı

TSK'da, kripto FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için harekete geçildiği ve uzman erbaştan, astsubay, subay ve generallere kadar görevdeki bütün personelin dosyalarının yeniden inceleneceği ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK içindeki FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Tüm rütbeleri kapsayan çalışmayla askerlerin öğrencilik yılları, komutanları, devreleri, yurt içi ve dışı görevlendirmeleri, kanaat notları, gittikleri kurslar ve aile çevresi detaylı şekilde soruşturuluyor. Personelin geçmişinde FETÖ izine rastlanırsa ihraç mekanizması devreye girecek.

Habere göre, geçen hafta FETÖ bağlantısını itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın örneğinde olduğu gibi halen kritik görevlerde bulunan askerlerin FETÖ ile iltisaklı çıkması, Genelkurmay'ı daha kapsamlı bir incelemeye sevk etti. Bu kapsamda TSK'da yuvalanmış kriptoların da sökülüp bünyeden atılması için başlatılan çalışma derinleştirildi. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) masasına komutanlar, görevdeki bütün TSK personelinin dosyalarının yeniden raftan indirilmesi emrini verdi.

Ağustos ayında 37 bin subayın incelenmesinin ardından bu kez sadece subaylar değil, uzman erbaş ve astsubaylara kadar uzanacak daha geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle kripto FETÖ'cüleri bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda 7'den 70'e TSK'daki bütün askerler kapsamlı bir süzgeçten geçiriliyor.