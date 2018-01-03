Bozdağ'dan İran halkına 'tuzak' uyarısı

Hükümet karşıtı protestoların 7 gündür devam ettiği İran'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kaosun tüm bölgeye zarar vereceğini belirtti. Bozdağ, İran halkının ve iktidarın "Kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli ve basiretli" hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İran'da yaşanan gerilime yönelik Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, Türkiye'nin İran'daki olayları yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

1)Türkiye,İran’daki olayları yakından takip etmektedir.



Türkiye,İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018

"Türkiye, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarı İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran'da meydana gelecek/getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır."

2)İran’ın huzur,sükun,barış ve istikrarı,İran,İran halkı ve bölgemiz için önemlidir.



İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz,kaos ve çatışmaların İran,İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018

"İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."

3)İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın;kışkırtma ve provokasyonlara;kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli,basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018

​"Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."

4)Türkiye,dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018

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