Bozdağ'dan İran halkına 'tuzak' uyarısı

İran'da yaşanan gerilime yönelik Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, Türkiye'nin İran'daki olayları yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
1)Türkiye,İran’daki olayları yakından takip etmektedir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018
Türkiye,İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir.
"Türkiye, İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran'ın huzur, sükun, barış ve istikrarı İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran'da meydana gelecek/getirilecek kriz, kaos ve çatışmaların İran, İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır."
2)İran’ın huzur,sükun,barış ve istikrarı,İran,İran halkı ve bölgemiz için önemlidir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018
İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz,kaos ve çatışmaların İran,İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır.
"İran'da huzur, sükun, barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın; kışkırtma ve provokasyonlara; kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli, basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."
3)İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın;kışkırtma ve provokasyonlara;kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli,basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018
"Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."
4)Türkiye,dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 3 Ocak 2018
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