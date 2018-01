Canikli: Askeri birliklerde organik ürün tüketilecek

DHA Zehirlenmelerin ardından asker yemeği için iki bakanlık arasında anlaşma

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" diye konuştu.

Canikli, "Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz" dedi.

KEREVİTAŞ'IN HİSSELERİ YÜZDE 10'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyleyen Canikli, "Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün ulaşacak" ifadesini kullandı.

Askerlerin organik gıda tüketmesi için çalışma yapıldığını belirten Canikli, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını kaydetti

Bakan Canikli süt ihalesini de en düşük fiyatı veren Pınar Süt'ün aldığını duyurdu.

MURAT ÜLKER DE HİSSEDARI

Canikli'nin açıklamasının ardından Kerevitaş hisseleri yüzde 10.85 primle 129.80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0.62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı.

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46.1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10.34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9.98'i Murat Ülker'e, yüzde 8.13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7.3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18.03'ü ise halka açık.