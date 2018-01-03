AK Partili Karacan: Türkiye'de herkesin Erdoğan'a borcu var

Karacan, Nevşehir'de yaptığı konuşmasında Türkiye’nin AK Parti iktidarı sürecinde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

'ALLAH RIZASI İÇİN HİZMET ETMEMİZ GEREKİYOR'

Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"2019'a giden süreçte bizim hep birlikte sahada olup, dava neferi olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim yapmamız gereken kenetlenmek, bunu 2019'dan sonraki geleceğimiz için yapmamız gerekiyor. 2023, 2053, 2071 sürecine, bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak hesabı kenara bırakıp, Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor.

© AA/ Kayhan Özer AK Partili başkan: Haykırılmasa da hilafet gelmiştir

Orta yaşın üstündekiler Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler. Belki genç arkadaşlarımız 80'li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye, bugünlere 2002 yılından sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla geldi. Türkiye'nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin Cumhurbaşkanımıza borcu var, hepimiz şapkamızı önümüze koyup, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız. Sandık başkanından genel başkan yardımcısına kadar bize düşen görev bu."