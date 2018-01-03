Eroğlu: Gölcük ihalesinde iptalin sebebi tepki değil, rekabet olmadı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptaline ilişkin, "İhale tepkiler olması üzerine değil, rekabet oluşmadığı için iptal edildi" dedi.

Eroğlu, Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan el Cenabi ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptal edilmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, "İhale tepkiler olması üzerine değil, rekabet oluşmadığı için iptal edildi" dedi.

'BİZ TABİATI EN İYİ ŞEKİLDE KORUYORUZ'

Bakan Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Orada yapılacak şey, Gölcük'te, Gölcük'ün içinde değil dışında, tamamen göl alanı dışında ağaçlar arasında çok küçük orman evleri yapmak. Bir pazar günü oraya gitmiştim, trafik sorunu var, vatandaş oturacak yer bulamıyor, tuvalet ihtiyacı var, çocuklu aileler çocuklarını emzirecek yer bulamıyor. Bu tip yerlerin sosyal donatılara ihtiyacı var. Uludağ'da yaptığımız gibi orman evleri yapılacaktı. Planı onaylandı, nerede, ne yapılacağı belli ancak rekabet şartları sağlanmadığı için belediye iptal etti. Biz tabiatı tahrip etmiyoruz. Yeniden ihaleye çıkılmaz herhalde. Bu konu belediyenin takdiri çünkü biz o alanı belediyeye tahsis ettik, kiraladık. Merak edecek bir şey yok, biz tabiatı en iyi şekilde koruyoruz."

'ŞİMDİYE HAYVANA EN ÇOK ÖNEM VEREN HÜKÜMET BİZİMKİSİ'

Yaptıkları çalışmalarla korunan alanları arttırdıklarını savunan Eroğlu, korunan alanların yüzde 300, ormanlık alanların ise 1.5 milyon hektar arttığını kaydetti.

Eroğlu, "Şimdiye kadarki hükümetler içerisinde tabiatı seven, hatta bütün hayvanlara, çevreye önem veren hükümet bizim hükümetimiz. En çevreci hükümet bizim hükümetimiz. Vatandaşlarımız hiçbir şeyi merak etmesin, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.