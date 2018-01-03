Çavuşoğlu: İran'daki gösterilere iki kişi destek veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'da hayat pahalılığıyla başlayıp rejime karşı yönelen protestolara ilişkin olarak "İran gösterilere iki kişi destek veriyor: Netanyahu ve Trump" dedi.

İran'da 'çatışmaların bir an önce durmasını ve istikrarın geri gelmesini istediklerini' söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İran'ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor. Mısır’da darbe oldu, herkes destek verdi. Hani darbeye karşıydınız? Ruhani’nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Temennimiz sürecin bir an önce bitmesi."

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın aktardığına göre, bir grup gazeteci ile buluşan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkileri için "AB 2018'de Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür değerlendirmelerini AB üyelik çerçevesinde yaparsa ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti. AB de bunu anlamaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

'ALMANYA BİZE PROBLEMİN NE OLDUĞUNU SÖYLEMELİ'

Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri 'daha iyi bir noktaya getirmek' istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "6 Ocak Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı ile Hannover yakınlarında küçük bir şehirde görüşeceğim. Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var, bize ne olduğunu söylemeliler" diye konuştu.

'AVUSTURYA, İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Çavuşoğlu, "Avusturya Dışişleri Bakanı (Karin Kneissl) aradı, ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükada'ya davet ettik, konuşacağız" diye konuştu.

'ABD BİZE YANLIŞ YAPARSA ALTINDA KALMIYORUZ'

2017 yılının Ankara-Washington hattında sorunlu bir sene olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tüm bunlara rağmen ABD NATO müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD'ye bağlı. Bize yanlış yaparsa altında kalmıyoruz" dedi ve "Hakan Atilla davasının boş olduğunu görüyoruz. Ne çıkacağının bir önemi yok. Başka iddianame söylentilerinin de önemi yok, siyasi bir dava olduğunu ABD'ye de söyledik. Komediye dönüştü" görüşünü dile getirdi.

'SURİYE'DE BÜTÜN AKTÖRLERLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK'

"Amacımız Filistin Devleti tanıyan ülkelerin sayısını artırmak" diyen Çavuşoğlu, "Suriye‘de 2018 yılı için siyasi çözüm süreci ile uğraşılacak. Çözüm sonrası Suriye’nin yeniden inşası için tüm aktörlerle şimdiden görüşmeye başladık" diye konuştu.

'IRAK'TA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞIZ'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleşen ancak Bağdat'ın yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye'nin bölgedeki sorun çözümünde aktif rol oynayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, her türlü desteği verecek" dedi. Çavuşoğlu, Yemen'de ve Katar'da da Türkiye'nin 'aktif rol' oynayacağını söyledi.