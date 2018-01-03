Soylu'dan polislere 'ayak kırma' talimatı: Suçu bana atsınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı.

'1.5 YILDIR BU TALİMATI VERİYORUM ARKADAŞLARA'

Soylu, burada yaptığı konuşmada okul ve çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"81 ilimizde 7 kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları yaptık. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir 1.5 bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin."

Bizim gözümüzde uyuşturucu satıcısı ve terörist aynı kefededir. Terörle nasıl mücadele ediyorsak uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarıyla da aynı tempoda mücadele ediyoruz. pic.twitter.com/4tXyuCUiil — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 3 Ocak 2018

Soylu, 2017 yılında Türkiye'nin özellikle eroin yakalamalarında önemli bir rekor kırdığını belirterek, 20 ton eroinin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bilgisini verdi. Sadece 2017'de Ankara'da bin 610 kişinin uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını kaydeden Soylu şöyle konuştu:

"Sokak satıcılarına yönelik ortaya koymuş olduğumuz operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. PKK bizim için nasıl bir tehditse, PKK'lı teröristlere ne yapıyorsak uyuşturucu satıcılarına da aynı şekilde davranmak zorundayız. Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait."