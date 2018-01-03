'Hükümet İran'daki 'bozkurtlar' için harekete geçti'

İran'da hükümet karşıtı gösterilere Azerilerin de katıldığı, Tebriz bölgesinde bir grup Azerinin Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında 'Kırmızı Kurtlar' olarak bilinen gruba ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının Ankara'yı harekete geçirdiğini duyurdu.

Bölgeyle ilişkisi olan MHP milletvekillerinin devreye sokulduğunu belirten Sarıkaya, "Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü bildirisine de yansıyan 'eylemlere destek vermemeleri' tavsiyesi iletilmiş. Suriye'deki hataya düşmeden sorunu çözün; Traktorsazi'nin başına gelen sorunları bir daha yaşamayın…" diye yazdı.

PERİNÇEK'TEN BAHÇELİ'YE İRAN ÇAĞRISI

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran'daki gösterilerin Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyleyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi gösterilere müdahale etmeye çağırdı.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Çavuşoğlu: İran'daki gösterilere iki kişi destek veriyor

Gazete Duvar'ın haberine göre, Perinçek şöyle konuştu:

"Çeşitli kaynaklardan birbiri ardı sıra gelen haberlere göre, ‘Güney Azerbaycan Hareket Partisi' adlı parti, İran'daki gösterilere katılıyor. ‘Bozkurt' işareti yapan göstericiler, İran hükümetini hedef alıyor ve bölücü sloganlar atıyorlar. ABD bağlantısıyla tanınan parti, afişler bastırmış ve duvarlara asmış. Afişlerdeki yüzü kapalı teröristin beresinin üzerinde Ayyıldız var. İran düşmanı Türkçülük olur mu? Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '82. 83. 84. Vilayet' söyleminin içerdiği tehlikeye dikkat çekmiştik. Aslında o tavır, Kerkük Türklerinin önderleri tarafından paylaşılmadı. Onlar, ‘Biz vatan haini değiliz, Irak'ı bölmeyiz' demişlerdi. İran'daki on milyonlarca Türkün tutumu da budur. Şimdi Devlet Bahçeli'den beklenen, İran'da ‘Bozkurt' işareti yapan fitnecilere karşı tavrını ortaya koymasıdır."