HDP'li Birlik'e Erdoğan'a hakaretten hapis cezası: 'Suç işlemeyi alışkanlık haline getirdi'

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 2015 yılında yaptığı basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Leyla Birlik'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakaret eyleminin alenen işlendiğini savunan mahkeme, cezayı 1 yıl 9 aya çıkardı. Ceza oranında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, "Sanığın kişilik özellikleri, adli sicil ve UYAP kaydı ile suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarı ile yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluşmadığından cezanın ertelenmesine yer olmadığına" karar verdi.
Birlik'in avukatları, karara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini söyledi.
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