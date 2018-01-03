Mehmet Barlas: Suriye'de 'muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle...

© REUTERS/ Bassam Khabieh Suriye muhalefeti yardımların kesildiğini reddetti: Türkiye her konuda destek veriyor

Barlas, 2 Ocak 2018 tarihli "BM adım adım yok olmaya gidiyor" başlıklı yazısında, İran'da devam eden protestolara değinerek, ABD'nin rejimle ilgili karar verme yetkisinin olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin daha önce Suriye ve ülkenin devlet başkanı Beşar Esad konusunda yanlış bir politika izleyerek 'aynı hata'ya düştüğünü savunan Barlas, "Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek hata yaptığımızı unutmayalım" dedi.

Barlas'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de 'Muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim."