Erdoğan ve Yıldırım'dan BBP'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakanlıktan açıklamaya göre de Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara'daki BBP genel merkez binasında bugün yangın çıkmıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının BBP Genel Başkanı Destici'nin makam odasındaki klimanın patlamasından kaynaklandığı belirtilirken, iki kişinin yangın nedeniyle dumandan etkilendiği bildirildi.
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