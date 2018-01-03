RTÜK'ten çocukların şortlu dans gösterisine para cezası

RTÜK, TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programında yaşları 7 ile 11 arasında kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi için kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelen bir para cezası verildi. Bu ceza, yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

Yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan ‘Queen of The Dans’ grubunun yer aldığı 14 Aralık tarihli programa RTÜK'ten ceza geldi. TV 8’de yayınlanan 'Yetenek Sizsiniz' programındaki dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden olmuştu. Görüntülerden rahatsız olan AK Partili üyeler Üst Kurul toplantısında kanala ceza verilmesini istemişti.

'AK PARTİLİ ÜYELER 'MİLLET TAHRİK OLUYOR' DEDİ' İDDİASI

AK Partili üyelerin bu çocuklarla ilgili “Millet tahrik oluyor” dediği iddia edilmiş, çıkan haberler ise yalanlanmamıştı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.