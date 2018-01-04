Kayıt
02:34 04 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Halkbank

    'Halkbank nedeniyle bankacılık sistemine zarar gelmemesi için Ankara'da hazırlıklar var'

    © REUTERS/ Umit Bektas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    135

    ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın kendisine yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulunmasına ilişkin ilk değerlendirmeler, Atilla'nın beklenenden daha fazla ithamdan suçlu bulunduğu yönünde. Abdülkadir Selvi, bankacılık sistemine zarar gelmemesi için Ankara'da hazırlıkların mevcut olduğunu ileri sürdü.

    ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davasında karar verildi. Atilla yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu bulundu.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Atilla, kendisine yöneltilen 6 ithamın 5'inden suçlu bulundu
    Davayı takip eden Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil, 'Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suçlu bulunmasını bekliyorduk, beş fazla oldu' yorumunda bulundu. Kararı CNN Türk ekranlarında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Ankara'da Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza durumu için hazırlık olduğunu bildiğini belirtti.

    'HERKES BÜYÜK ŞOKTA'

    Razi Canikligil, dava sonucu için yaptığı ilk yorumda Atilla'nın beş iddiadan suçlu bulunması ve kararın bugün açıklanmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Canikligil dava sonucu hakkında şu yorumda bulundu: "Herkes büyük şokta. Açıkçası kimse kararın bugün açıklanacağını beklemiyordu. Jürinin 3 saatte oybirliği ile karar vermesi herkesi şaşırttı. Sabah oturumunda jüri üyeleri mektup göndermişlerdi hakime, 'oybirliğine varamazsak ne olur' diye. Hakim, konuyu müzakere ettikten sonra tüm suçlamalara detaylı olarak bakmalarını tavsiye etmişti. Bugün Atilla'nın eşi de ilk kez duruşmaya geldi ve eşini ilk kez gördü. Eşine sarıldı, yanaklarından öptü, gözyaşlarına boğuldu. Hakim öğleden sonra oturumunda jürinin karara vardığını açıkladı. Biz açıkçası iki ya da üç iddiadan suç bekliyorduk beş biraz fazla oldu."

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, sanık koltuğunda.
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Hakim Berman, Atilla'nın talebini yine reddetti
    BUNDAN SONRA TEMYİZ

    "Avukatlar dava boyunca temyiz için hazırlık yaptılar. Zarrab'ın açıklamaları, deliller vs hep itiraz etti avukatlar. Bunlar da hep temyiz davası için gerekçe olacak. Bu sonuç temyizde tamamen değişebilir."

    HALKBANK'A CEZA GELİR Mİ?

    Atilla davasında karar açıklandıktan sonra 'Halkbank'a ceza gelir mi' sorusuna Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk ekranlarında cevap verdi. Selvi bu konuda şunları söyledi:

    "Türkiye uluslararası bankacılık sistemine entegre bir ülke. Ankara'da bir takım hazırlıklar var diye biliyorum. Bence diğer ülkelerin, daha önce ceza alan diğer bankaların yaptığı gibi bir takım pazarlıklarla hem ceza miktarı düşürülebilir hem de bu ceza zamana yayılabilir. Ankara Halk Bankası'ndan dolayı, uluslararası bankacılık işleyişine ambargo gelmemesi için uzlaşma yolunu seçebilir.

    Etiketler:
    Halkbank, Abdulkadir Selvi, Razi Canikligil, Rıza Sarraf, Mehmet Hakan Atilla, ABD, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liberyalılar haberi 17 yıldır ‘kara tahtadan’ öğreniyor
    Haberleri 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam