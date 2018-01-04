Karamollaoğlu, CHP’den ‘uyum teklifine’ destek isteyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 12.00’de CHP’yi ziyaret ederek Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Gündemdeki iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği buluşmada Karamollaoğlu, 2019 seçimleri ile resmen yürürlüğe girecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ öncesinde çıkarılacak ‘uyum yasaları’ ile ilgili partisinin görüşlerini de anlatacak. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlun’a seçim kanunları, siyasi partiler kanunu ve Meclis iç tüzüğüne dair tekliflerinin bulunduğu ‘Adil Sistem Adil Seçim’ kitapçığını da verecek.

Saadet Partisi’nin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, siyasi partilere göndererek destek arayacağı uyum yasalarıyla ilgili teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

YÜZDE 10 BARAJ TAMAMEN KALDIRILSIN

Engelli seçim sistemine son verilmeli. Yüzde 10 barajı tamamen kaldırılmalı. Yapılan son Anayasa değişikliği ile Başkanlık Sistemine geçilmesiyle ‘yönetimde istikrar’ endişesi ortadan kalkmıştır. Baraj endişesi, seçmenin birincil tercihine oy kullanmasına engel olmakta, seçmenin iradesini ve siyasi özgürlüğünü zedelemektedir.



HAZİNE YARDIMI SEÇİME GİREN BÜTÜN PARTİLERE VERİLSİN

Hazine yardımı bütün partilere ve hakça yapılmalı. Devletin tüm siyasi partilere yardım yapması, devletin bütçesi elvermiyorsa, bütçeden ayrılabilecek toplam miktarın partiler arasında aldıkları oya göre adil bir biçimde dağıtılması gerekmektedir. Devlet yardımı konusunda Siyasi Partiler Kanunu’ndaki sınırlamalar hem anayasaya aykırıdır hem de eşitler arasında eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Yapılacak düzenlemede bu adaletsiz yaklaşım mutlaka değiştirilmeli ve seçime girme yeterliliği kazanan bütün partiler hazine yardımı alabilmelidirler.



SEÇİM İTTİFAKLARININ ÖNÜ AÇILSIN

Partiler arası işbirliği imkanı oluşturulmalı. Yüzde 10 seçim barajının yanında, partilerin bir de seçimlerde birbirini desteklemelerine engel getirilmesi, muhalefet çoğunluğunun parlamento dışına itilmesini sağlamakta ve parlamentonun ‘eksik temsili’ni getirmektedir. Oysa birçok batılı ülkede partilerin seçim ittifakı yoluna gidebildikleri görülmektedir.



TRT’NİN TBMM İLE BAĞI KURULSUN

Basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığı temin edilmeli.TRT kanununda yapılacak düzenlemelerle, TRT’nin TBMM ile bağı kurulmalı ve TRT sadece iktidar kontrolünden çıkarılmalıdır. RTÜK daha işler ve etkili hale getirilmeli ve basın yayın kuruluşlarının kanunlara aykırı yayınları acil ve caydırıcı cezalarla kontrol altına alınmalıdır.



100 BİN İMZA İLE ADAY OLMA KOLAYLAŞTIRILSIN

Cumhurbaşkanı adayı göstermek için gerekli 100 bin imza şeffaf ve kolay olmalı. Seçme hakkı olan herkes adaylık için imza verebilmeli, imza süreçleri ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmeli, imza verenler hiçbir mali ve siyasi sorumluluğa sokulmamalı ve imza verenlerin kişisel bilgileri hiçbir makam ile paylaşılmamalıdır.



MECLİS İÇTÜZÜĞÜ’NE DAİR TEKLİFLER