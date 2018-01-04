Kayıt
04:36 04 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu, CHP’den ‘uyum teklifine’ destek isteyecek

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 21

    Saadet Partisi, yeni yönetim sistemine geçilmeden önce gündeme gelecek olan uyum yasaları için önerilerini ‘Adil Sistem Adil Seçim’ başlıklı kitapta topladı. Kitap Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı ve siyasi partilere gönderilecek. Genel Başkan Karamollaoğlu, görüşeceği CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na önerilerini bizzat ileterek destek isteyecek.

    SaadMustafa Kamalak
    © AA/ Fatih Kurt
    Saadet Partisi'nden KHK çıkışı: Hukukun olmadığı yerde kaos olur
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 12.00’de CHP’yi ziyaret ederek Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Gündemdeki iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği buluşmada Karamollaoğlu, 2019 seçimleri ile resmen yürürlüğe girecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ öncesinde çıkarılacak ‘uyum yasaları’ ile ilgili partisinin görüşlerini de anlatacak. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlun’a seçim kanunları, siyasi partiler kanunu ve Meclis iç tüzüğüne dair tekliflerinin bulunduğu ‘Adil Sistem Adil Seçim’ kitapçığını da verecek.

    Saadet Partisi’nin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, siyasi partilere göndererek destek arayacağı uyum yasalarıyla ilgili teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

    YÜZDE 10 BARAJ TAMAMEN KALDIRILSIN

    • Engelli seçim sistemine son verilmeli. Yüzde 10 barajı tamamen kaldırılmalı. Yapılan son Anayasa değişikliği ile Başkanlık Sistemine geçilmesiyle ‘yönetimde istikrar’ endişesi ortadan kalkmıştır. Baraj endişesi, seçmenin birincil tercihine oy kullanmasına engel olmakta, seçmenin iradesini ve siyasi özgürlüğünü zedelemektedir.

    HAZİNE YARDIMI SEÇİME GİREN BÜTÜN PARTİLERE VERİLSİN

    • Hazine yardımı bütün partilere ve hakça yapılmalı. Devletin tüm siyasi partilere yardım yapması, devletin bütçesi elvermiyorsa, bütçeden ayrılabilecek toplam miktarın partiler arasında aldıkları oya göre adil bir biçimde dağıtılması gerekmektedir. Devlet yardımı konusunda Siyasi Partiler Kanunu’ndaki sınırlamalar hem anayasaya aykırıdır hem de eşitler arasında eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. Yapılacak düzenlemede bu adaletsiz yaklaşım mutlaka değiştirilmeli ve seçime girme yeterliliği kazanan bütün partiler hazine yardımı alabilmelidirler.

    SEÇİM İTTİFAKLARININ ÖNÜ AÇILSIN

    • Partiler arası işbirliği imkanı oluşturulmalı. Yüzde 10 seçim barajının yanında, partilerin bir de seçimlerde birbirini  desteklemelerine engel getirilmesi, muhalefet çoğunluğunun parlamento dışına itilmesini sağlamakta ve parlamentonun ‘eksik temsili’ni getirmektedir.  Oysa birçok  batılı ülkede partilerin seçim ittifakı yoluna gidebildikleri görülmektedir.

    TRT’NİN TBMM İLE BAĞI KURULSUN

    • Basın yayın kuruluşlarının tarafsızlığı temin edilmeli.TRT kanununda yapılacak düzenlemelerle, TRT’nin TBMM ile bağı kurulmalı ve  TRT sadece iktidar kontrolünden çıkarılmalıdır. RTÜK daha işler ve etkili hale  getirilmeli ve basın yayın kuruluşlarının kanunlara aykırı yayınları acil ve caydırıcı cezalarla kontrol altına alınmalıdır.

    100 BİN İMZA İLE ADAY OLMA KOLAYLAŞTIRILSIN

    • Cumhurbaşkanı adayı göstermek için gerekli 100 bin imza şeffaf ve kolay olmalı. Seçme hakkı olan herkes adaylık için imza verebilmeli, imza süreçleri ilçe seçim kurulları tarafından yürütülmeli, imza verenler hiçbir mali ve siyasi sorumluluğa sokulmamalı ve imza verenlerin kişisel bilgileri hiçbir makam ile paylaşılmamalıdır.

    MECLİS İÇTÜZÜĞÜ’NE DAİR TEKLİFLER

    • TBMM gündeminde denetim konuları için kesin gün ve süreler ayrılmalı.
    • Grubu olan partilerin dışında Mecliste temsil edilen diğer siyasi partilere de söz hakkı tanınmalı.
    • TBMM TV tüm parlamento çalışmalarını yayınlamalı
    • TBMM’de Kamu Hesapları Komisyonu Kurulmalı
    • Yasama faaliyetlerine sivil toplum katılımı sağlanmalı
    • Torba kanun uygulaması kaldırılmalı
    • TBMM’de Siyasi Etik Komisyonu kurulmalı
    • Parlamentodaki makamlar siyasi partilere güçleri oranında dağıtılmalı
    • Kürsü dokunulmazlığının önündeki engeller kaldırılmalı

    İlgili konular:

    Saadet Partisi'nden İYİ Parti'nin ittifak önerisine yanıt
    Saadet Partisi: Kararı telin için pazar günü Yenikapı'da buluşacağız
    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Kudüs namusumuzdur
    Etiketler:
    Saadet Partisi, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liberyalılar haberi 17 yıldır ‘kara tahtadan’ öğreniyor
    Haberleri 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam