AK Parti kulisi: 18 bakanda değişiklik konuşuluyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bir süreden beri bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı, Cumhurbaşkanı tarafından öncelik verilen projelerin hayata geçirilmesinde gecikme olduğu, Başbakan Binali Yıldırım’ın günlük ilişkileri sürdürmekte sorun yaşadığı bakanlar bulunduğu iddiaları, AK Parti’de en çok konuşulan konular arasında bulunuyor.

BAKANLIKLARDA DA KONUŞULUYOR

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül 'Erken seçim için kabine değişikliği yapılacak'

Kabine revizyonunda değişecek bakan sayısının 18’i bulacağını iddia edenler bulunuyor. Bu senaryo, sadece siyasi kulislerde değil, bakanlıkların üst düzey yönetici ve bürokratları arasında da dillendirilmeye başlandı. Ancak AK Parti içinde, kabine değişikliğini birkaç ay öne çekmenin yarar sağlamayacağını, değişikliğin büyük kongre sonrasında yapılmasının doğru olacağını söyleyenler de bulunuyor. Bu tezi savunanlar, yerel seçimlerde, kabinede yer alan bakanların bir kısmının belediye başkan adayı olarak değerlendirileceğini, bu isimlerle ilgili olarak seçim bölgelerinde nabız yoklandığını ifade ediyor.

'BELEDİYE BAŞKANI OLACAKLAR'

AK Parti kulislerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hala bakan olan isimlerin belediye başkanı adayı gönderileceği de öne sürülüyor.

Kulislerde özellikle bir ayda yoğun şekilde ‘ocak sürprizi’ dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği için büyük kongreyi beklemeyeceği ve sürpriz şekilde ocak ayı içerisinde, kabine değişikliğine gideceği iddia ediliyor.

'UYUM SAĞLANAMIYOR'

Değişikliğin en önemli nedeninin ise kabine içerisindeki uyum sorunu, proje üretme kabiliyeti ve sinerji eksikliği olduğu öne sürülüyor.