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    Bakanlar Kurulu toplantısı

    AK Parti kulisi: 18 bakanda değişiklik konuşuluyor

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Ankara'da erken seçim tartışmalarının geriye düşmesinin ardından ocak ayında Bakanlar Kurulu'nda geniş bir revizyona gidilebileceği iddiası gündeme geldi. AK Parti'nin kulislerinde konuşulanlara göre, 18 bakan değişecek.

    TBMM
    © AA/ TBMM / Bülent Yılmaz
    'İstifalar bakanlara uzanacak, Kaya ve Soylu kabine dışı kalabilir'
    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bir süreden beri bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı, Cumhurbaşkanı tarafından öncelik verilen projelerin hayata geçirilmesinde gecikme olduğu, Başbakan Binali Yıldırım’ın günlük ilişkileri sürdürmekte sorun yaşadığı bakanlar bulunduğu iddiaları, AK Parti’de en çok konuşulan konular arasında bulunuyor.

    BAKANLIKLARDA DA KONUŞULUYOR

    Bakanlar Kurulu toplantısı
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    'Erken seçim için kabine değişikliği yapılacak'
    Kabine revizyonunda değişecek bakan sayısının 18’i bulacağını iddia edenler bulunuyor. Bu senaryo, sadece siyasi kulislerde değil, bakanlıkların üst düzey yönetici ve bürokratları arasında da dillendirilmeye başlandı. Ancak AK Parti içinde, kabine değişikliğini birkaç ay öne çekmenin yarar sağlamayacağını, değişikliğin büyük kongre sonrasında yapılmasının doğru olacağını söyleyenler de bulunuyor. Bu tezi savunanlar, yerel seçimlerde, kabinede yer alan bakanların bir kısmının belediye başkan adayı olarak değerlendirileceğini, bu isimlerle ilgili olarak seçim bölgelerinde nabız yoklandığını ifade ediyor.

    'BELEDİYE BAŞKANI OLACAKLAR'

    Burhan Kuzu
    © AA/ Arşiv
    Burhan Kuzu'dan kabine yorumu: Allah'a havale ediyorum
    AK Parti kulislerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hala bakan olan isimlerin belediye başkanı adayı gönderileceği de öne sürülüyor.

    Kulislerde özellikle bir ayda yoğun şekilde ‘ocak sürprizi’ dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği için büyük kongreyi beklemeyeceği ve sürpriz şekilde ocak ayı içerisinde, kabine değişikliğine gideceği iddia ediliyor. 

    'UYUM SAĞLANAMIYOR'

    Değişikliğin en önemli nedeninin ise kabine içerisindeki uyum sorunu, proje üretme kabiliyeti ve sinerji eksikliği olduğu öne sürülüyor.

     

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    Etiketler:
    Bakanlar Kurulu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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