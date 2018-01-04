'ABD ile sorunları gayri resmi çalışma grubu düzeltti'

Washington ile Ankara arasında ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başlayan ve vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasına kadar giden krizi gayri resmi bir çalışma grubunun düzelttiği öne sürüldü. Bu grubun başında bir dönem Erdoğan'a çok yakın bir kişi olduğu da iddialar arasında.

Hürriyet'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem en yakınında olan ancak şimdi milletvekilliği yapan bir siyasetçi, oluşturduğu grupla ABD ile yaşanan vize krizi sırasında devreye girmek istedi.

'BİR BAKANLA BERABER ABD'YE GİTTİLER'

Erdoğan'ın talimatı ile bu resmi olmayan grup 2017 Aralık ayının ilk haftasında ABD’ye gitti. Aralarında bir bakanın da bulunduğu üst düzey 30 yetkili ile peş peşe görüşmeler yaptılar.

Vize sorunu, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu gibi davalar, YPG’ye silah konusu gibi iki ülke arasındaki sorunlar 10 başlıkta toplandı. Diğer başlıklar için de oluşturulan sessiz temas grubunun çalışmaları sürecek.