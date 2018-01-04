Tartışmalı KHK için AYM'ye ilk başvuru

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, 696 sayılı KHK ile sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeyle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Vural, başvurusunda 'potansiyel mağdur' olduğunu belirtti.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Gül'e tepki gösteren Erdoğan'dan AK Partililere KHK talimatı

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) yönelik tartışmalar devam ediyor. '15 Temmuz ve devamındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı zırhı' getiren KHK ile ilgili Avukat Vural, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

'POTANSİYEL MAĞDURUM'

Vural, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 1978’de ‘Klass ve Diğerleri’ davasında “Bir kanunun bizzat soyut mevcudiyeti, somut bir uygulama olmadan da bireyi doğrudan etkilemekte ise bu kanun kişinin haklarını ihlal etmiş olur” yorumu nedeniyle ‘potansiyel mağdur’ olduğunu savundu. Dilekçede, “AİHM’ye göre ‘potansiyel mağdurum.’ AİHM’nin ‘bir kanunun bizzat soyut mevcudiyeti, somut bir uygulama olmadan da bireyi doğrudan etkilemekte ise bu kanun kişinin haklarını ihlal etmiş olur’ hükmü gereği 'potansiyel mağdur' olduğuma; AİHM’nin sağladığı bu sıfatım ve AİHM kararlarının iç hukukumuzda en üst norm olması ve bağlayıcılığı nedeniyle mahkemenize başvuru hakkım bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘Sivillere yargı muafiyeti’ getirilmesine ilişkin düzenlemeye karşı AYM’ye bireysel başvuruda bulunan Vural, yapılan düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

​KHK'DA NE DENİYOR?

696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."