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    Ethem Sarısülük

    Yargıtay, Ethem Sarısülük davasında dosyaları eksik göndermiş

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Gezi eylemleri sırasında polisin öldürdüğü Ethem Sarısülük davasında, Yargıtay’ın, bozma kararı verdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye eksik gönderdiği, 2 CD’nin de kırıldığı ortaya çıktı. Avukat Yılmaz, durumu 'manidar' olarak niteledi.

    Polis Ahmet Şahbaz'ın Ethem Sarısülük'ü öldürme anı
    © AA/
    Yargıtay, Ethem Sarısülük'ü öldüren polise verilen cezayı bozdu: Artırın
    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2017 tarihli tutanağında şöyle denildi: 

    “Mahkememizin 2015/364 esas sayılı dosyasının temyiz üzerine gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 5/12/2017 gün ve 2017/4723 karar nolu ilamıyla mahkememiz kararının bozularak dosyanın 27/12/2017’de mahkememize ulaştığı, posta torbalarının açılmasıyla dosyanın klasörlerinin bozulmuş olduğu, üzerinde ‘6 Ağır CM. 2013/349 taranan dosya’ ibareli CD’nin kırık vaziyette 2 parçaya bölünmüş halde çıktığı, dosyanın 14 adet olan klasörlerinin bozma sonrası mübaşir vasıtasıyla kırık klasörlerden çıkartılıp diğer klasörlere konulması suretiyle düzenlenerek 9 klasöre indirildiğine dair tutanak imza altına alınmıştır.” 

    Mahkeme
    © Flickr/
    Mahkeme, Ethem Sarısülük'ü öldüren polisin silahının geri verilmesine karar verdi
    'ÖNEMLİ BİR DOSYADA CD'LERİN KIRILMASI MANİDAR'

    Avukat Murat Yılmaz, “Önemli bir dosyada CD’lerin kırılması manidar. Dosyayı inceledikten sonra gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunacağız” dedi. 

    Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Ahmet Şahbaz’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verip, bunu da 10 bin 100 TL lira adli para cezasına çevirmişti. Yargıtay kararı bozmuştu.


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    Etiketler:
    Yargıtay, Ethem Sarısülük, Türkiye
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