Yüzbaşı Akın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince 'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunmuş

Darbe girişimi sonrası kahraman ilan edilip ödüllendirilen ancak daha sonra 'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunan Yüzbaşı Burak Akın'ın gözaltına alınmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Akın'ın hakkında yürütülen soruşturmadan haberi olduğu, bunun üzerinde itiraflarda bulunduğu değerlendiriliyor.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre Akın, 28 Aralık perşembe günü akşam saatlerine doğru Orgeneral Güler’in yanına girdi. Ağlamaya başlayan Akın, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım (FETÖ’cüyüm). Örgüt baskısından bıktım artık” dedi. Sinir krizi geçiren Akın, intihar edeceğini ileri sürdü.

GÜLER, SAVCILIĞA BİLDİRDİ

Bu itiraf karşısında şaşıran Güler’in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu, durumu Ankara Başsavcılığı’na bildirdi. Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda sorumlu başsavcı vekili talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giden emniyet ekipleri, Akın’ı gözaltına aldı. Akın daha sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

Jandarma ve havada kritik operasyonlar yapılırken, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda mahrem yapılanmasına ilişkin de soruşturma açıldı. Yapılan çalışma sonucu FETÖ’cü olduğu tespit edilen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker tespit edildi. Akın’ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden olurken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlandığı kaydedildi. Akın’ın, hakkındaki soruşturmayı öğrendiği ve paniğe kapıldığı, ardından da Güler’in yanına giderek FETÖ irtibatını itiraf ettiği belirtiliyor.