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    Selahattin Demirtaş

    'Demirtaş, aday olmayacak' iddiası

    © AFP 2017/ JOHN THYS
    Türkiye
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    HDP'de 2 dönemdir eş genel başkanlık görevini sürdüren Selahattin Demirtaş'ın şubat ayında yapılacak HDP 3. Genel Kongresi'de aday olmayacağı belirtildi. Demirtaş'ın bu kararı almasında hakkında süren davalar kapsamında siyaset yasağı getirilme ihtimalinin etkili olduğu konuşuluyor.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA/ Şebnem Coşkun
    HDP, Demirtaş ile ilgili kararını verdi
    Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP'nin 11 Şubat’ta yapacağı 3. Olağan Kongresi öncesi parti kurullarında yürütülen eş başkan adayları tartışmasında sona gelindi. Yaklaşık 13 aydır cezaevinde bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kongrede aday olmayacağı belirtiliyor. Siyaset yasağı ihtimali ile karşı karşıya bulunan Demirtaş’ın bu kararı 'partiyi rahatlatmak' ve 'partinin yıpranmasını önlemek' amacıyla aldığı konuşulurken, kararın gerekçesini içeren mektubun bugün açıklanması bekleniyor.

    MEKTUBU OKUNACAK

    HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
    © AA/ Metin Pala
    Demirtaş'tan partisine 'Benimle ilgili karar verin' mesajı
    Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi bölge konferansları ve arama toplantıları başladı. Partinin yeni dönem yol haritasının belirleneceği toplantıların yanı sıra parti kurullarında da eş başkan adayları tartışması yapıldı. Konu Parti Meclisi, MYK ve İl Başkanları toplantılarında ele alındı. 4-5 Ocak tarihlerinde de tüm milletvekillerinin katılacağı kapalı bir Meclis grubu toplantısı planlandı. Diyarbakır’da yapılacak bu toplantıda Kongre sürecinin masaya yatırılması, eş başkan adaylığı ile ilgili milletvekillerinin görüşünün alınması bekleniyordu. Ancak Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada Eş Başkan Serpil Kemalbay, MYK üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı bir basın toplantısında Demirtaş’ın kongreye ilişkin mektubunun okunacağı duyuruldu. Mektupta Demirtaş’ın kongrede aday olamayacağını gerekçeleriyle birlikte anlatması bekleniyor.

    ‘ROMANTİK OLMAYA GEREK YOK’

    Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Demirtaş’ın bu kararı almasında hakkında devam eden onlarca dava ve bu davalar sonunda alınacak hapis cezalarının yanı sıra siyaset yasağı ihtimali etkili oldu. Durumunun belirsizliğine dikkat çeken Demirtaş’ın, “Cezalar gelebilir, siyaset yasağı gelebilir. Romantik olmaya gerek yok. Partiyi zor duruma sokmaya gerek yok” dediği öğrenildi.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.
    © Sputnik/ Ömer Faruk Baran
    Demirtaş: Tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz
    CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA HAZIRLANABİLİR İDDİASI 

    HDP kurulları ve parti tabanındaki eğilim, Demirtaş’ın yeniden aday gösterilmesi yönünde iken gelen bu kararın nasıl karşılanacağı merak konusu. HDP kaynakları, “Kendisi ben aday olmayacağım derse yapacak bir şey yok. Bu istek ondan geldi” derken Demirtaş’ın durumu için formüller de üretilmeye başlandı. Edinilen bilgiye göre HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’ye yapıldığı gibi Demirtaş’a da 'Onursal Başkanlık' unvanı verilebilir. Diğer taraftan Demirtaş’ın bir siyaset yasağı gelmezse 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için de hazırlanabileceği konuşuluyor.

    YENİ ADAYLAR KONUŞULACAK

    Demirtaş’ın bırakma kararının açıklanmasının ardından HDP Meclis grubu toplantısı yapılacak. Toplantıda kongre süreci ve yeni eş başkan adayları ele alınacak.

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    Etiketler:
    HDP, Serpil Kemalbay, Selahattin Demirtaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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