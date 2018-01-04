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    Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu

    Macaristan’a kaçan 'folklor ekibi'nin hikayesi ortaya çıktı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Halk oyunları yarışmasına katılmak için Macaristan'a gidip iltica eden 'folklor ekibi'yle ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı. Tamamen kurguya dayanan kaçış hikayesinde, ekip, festival ve belgeler sahte çıktı.

    Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
    © Fotoğraf: DHA
    Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a giden 11 kişi iltica etti
    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, kaçış hikayesinin basına yansıması üzertine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıntılı bir inceleme başlattı. Polis, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda (THOF) gelen belgeleri tek tek inceledi. İncelemede, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

    SAHTE BELGE DÜZENLENDİ

    Macaristan’dan geldiği iddia edilen ve sahte olduğu anlaşılan davetiye de dosyaya girdi. Sahte davetin, şüpheli Y.K. tarafından derneğe verildiği, halen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda (THOF) hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin eski kurucularından olan Haydar B.’nin yurt dışına kaçacaklar için sahte belge düzenlediği ve derneğin yönetiminde bulunan mevcut yöneticilerin imzalarını taklit ettiği tespit edildi. Haydar B.’ye, K.T. ve L.İ.’nin yardımcı olduğu saptandı. Sahte belge ve beyanlarla sürecin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., M.K. ve Y.Ş.’nin, 13 sahte lisanslı sporcudan oluşan kafileyi Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.

    Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
    © Fotoğraf: DHA
    İltica eden halk oyunları ekibi için Interpol devrede
    GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SERBEST

    Y.K. ve M.K.’nın yurtdışına kaçırılmak üzere eleman temin ettiği, Y.Ş.’nin de olaya konu sahte davet işini organize ettiği öğrenildi. Bu tespitler üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler Y.K., M.K., K.T. ve L.İ., gözaltına alındı. Organizatör Haydar B., 2 Ocak’ta savcılığa teslim oldu. 'Resmi belgede sahtecilik' ve “insan ticareti yapmak”la suçlanan Haydar B. ve 4 kişi, nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

    3 KİŞİ, PARA VERMEDİĞİ İÇİN GİDEMEDİ

    Şüphelilerin ifadelerinden ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Haydar B. ve ekibi Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş ve İzmir’de nüfusa kayıtlı olan gençlerden 'yurt dışına çıkarma' vaadiyle 5-6 bin Euro topladı. 13 kişi parayı ödedi ve yurt dışına kaçırıldı. Savcılık, para vermedikleri için yurt dışına gidemeyen 3 kişinin de bilgilerine başvurdu.

    FESTİVAL DE YOKMUŞ

    Almanya-Türkiye Bayrağı
    © AP Photo/ Franka Bruns
    Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk görevlilerin sayısı açıklandı
    Baştan sona bir kurguya dayanan organizasyonla ilgili sahte belge düzenlendiği, sahte ekip oluşturulduğu, hatta Macaristan’da o tarihte iddia edildiği gibi Yaza Veda isimli bir festivalin olmadığı belirlendi. 5-10 Kasım tarihleri arasında yapılacağı öne sürülen organizasyona katılacağı iddia edilen kafilenin 1 Kasım’da Türkiye'den çıkış yaptığı görüldü. Kafileyi götüren aracın şüpheli M.K. tarafından bir turizm firmasından tek gidiş şeklinde kiralandığı öğrenildi. Savcılık, şu ana kadar yaptığı araştırmalarda olayın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısını kuramadı. 

    SERVİSLERLE KAÇTILAR

    Grup, yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’yi temsil kabiliyetinin olup olmadığına dair Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nca teste tabi tutulmak istendi. Şüpheliler, yaptıkları dolandırıcılığın ortaya çıkmaması için derneğin gerçek sporcularından yararlandı. Şüpheliler savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, kafilede yer alanların nerede olduklarına ilişkin de çelişkili beyanda bulundu. Şüpheli M.K., “Münih’e kadar gittik, orada bazı şahıslar gelip kafileyi bizden aldı” dedi. Y.K. ise “Macaristan’ın farklı kentlerinde servisten gruplar halinde kaçtılar” diye konuştu.

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    Etiketler:
    İltica, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Macaristan, Türkiye
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