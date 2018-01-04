Akşener'den YSK'ya: Aklından bile geçirme

Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi’nin seçimlere aynı şartlarda katıldığını hatırlatan Akşener, YSK’nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:
“Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”
Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme! pic.twitter.com/wBxoC29bq4— Meral Akşener (@meral_aksener) 3 Ocak 2018
YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
“1- İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,
2- Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,
3- Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığı'na gönderilmesine, 14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
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