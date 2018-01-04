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    Meral Akşener

    Akşener'den YSK'ya: Aklından bile geçirme

    © AFP 2017/ ADEM ALTAN
    Türkiye
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    İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı almasıyla başlayan tartışmaya partinin genel başkanı Meral Akşener'den sert tepki geldi: "Şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”

    İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA/ Evrim Aydın
    YSK'dan İYİ Parti'ye ret
    YSK, İYİ Parti’nin seçmen kütüklerini istemesi üzerine 14 Aralık 2017 tarihinde verdiği ret kararını  resmi internet sayfasında yayınladı. Kararın YSK’nın resmi internet sayfasında yayınlanmasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi’nin seçimlere aynı şartlarda katıldığını hatırlatan Akşener, YSK’nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

    “Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”

    Müsavat Dervişoğlu
    © Fotoğraf: DHA
    İYİ Parti'den YSK'ya yanıt: Engelleme olursa onun da bir çaresi var
    YSK AÇIKLAMASI

    YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

    “1- İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,

    2- Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,

    3- Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığı'na gönderilmesine, 14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

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    Etiketler:
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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