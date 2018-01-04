Demre'deki Noel Baba heykeli 'kayboldu'

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba heykeli, meydanda yapılan düzenleme bitmiş olmasına rağmen yerine konulmadı. Noel Baba Barış Konseyi'nden konu hakkında tepki gelirken, eski Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da heykelin nerede olduğuna dair fikirleri olmadıklarını söyledi.
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, heykeltıraş Necdet Can tarafından 2008 yılında yapılarak 'Noel Baba'nın mezarının bulunduğu öne sürülen Demre'deki meydana yerleştirilen ‘Demreli Noel Baba Heykeli’nin geçen sene ocak ayında başlayan meydan çalışmaları kapsamında depoya kaldırılıp bir daha yerine konulmaması ilçede tepkilere neden oldu.
Antalya Demre Meydanı’na yerleştirilen Noel Baba Heykeli’nin meydan çalışmaları kapsamında depoya kaldırılması ilçede kriz yarattı! Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, “O kadar rahatsızlık duyuyorlarsa Aziz Nikolas Kilisesi’ni de yıksınlar” dedi. pic.twitter.com/5ottMz3RlL
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla yapılan dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılan heykelin depoda tutulmasına tepki gösteren Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, “Söz konusu eserin Noel Baba’yı tam anlamıyla yansıttığını düşünmüyoruz. Ancak hiçbir sanat eseri depoda bekletilmemeli” dedi.
Bazı çevrelerin Noel Baba figüründen rahatsızlık duyduğunu savunan Karabulut, “Noel Baba’yı dini bir figür haline getirip toplumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Heykellerin saklanması da işte bu yüzden. Biri depoda, biri kilisenin içinde tutuluyor. O kadar rahatsızlık duyuyorlarsa Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’ni de yıksınlar” diye konuştu.
'TURİZM İÇİN BÜYÜK KAYIP'
Demre Meydanı’nda sergilenen heykelin ortadan kaybolduğunu belirten Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay da konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Meydan çalışması yapıldı ve heykel ortadan kayboldu. Çalışmalar bitti ama heykelin nerede olduğunu bilmiyoruz. Turizm için çok büyük bir kayıp. Kamu o heykelin yapımı ve taşınması için ciddi bir kaynak harcamıştı. Bu kaynağı çarçur edenler sorgulanmalı.”
'NEREYE KOYACAĞIMIZI BELİRLEMEDİK'
Noel Baba heykelinin nerede olduğuyla ilgili konuşan Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, şunları söyledi:
“Heykelin kaybolduğu falan yok. İyi bir yer bulup koyacağız heykeli. Şu an belediyeye ait depoda tutuluyor. Nereye koyacağımızı belirlemedik. Uygun bir yere koymaya çalışacağız.”
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