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    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla

    Türk Dışişleri'nden ABD'ye Atilla tepkisi: Türkiye'nin iç işlerine müdahale

    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Türkiye
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    Türk Dışişleri Bakanlığı, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın kendisine itham edilen 6 suçlamadan sadece birinden aklanabilmesini 'haksız ve talihsiz bir gelişme' olarak nitelendirdi. Bakanlık, Atilla hakkında verilen bu karar ile Türkiye'nin iç işlerine müdahale edildiği savundu.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, sanık koltuğunda.
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    New York Başsavcılığı'ndan Atilla yorumu: Sonuçlarına katlanmaya hazır olmalısınız
    Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

    "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.

    ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir.

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu
    Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

    Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

    NE OLMUŞTU?

    New York’ta görülen davada Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, kendisine itham edilen 6 suçtan sadece birinden aklanabilmişti. 

    ​Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:

     

    • ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,
    • Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,
    • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,
    • Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,
    • Kara para aklamak için kumpas kurma,
    • Kara para aklama (Aklandı).

     

    Mehmet Hakan Atilla
    © REUTERS/ Jane Rosenberg
    Atilla'nın ilk sorgu anı görüntüleri ortaya çıktı: 'Aptala mı benziyorum?'
    Davanın yargıcı Richard Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın 11 Nisan tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu 'firari sanık' statüsündeki, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

    Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak. Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor. Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

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    Etiketler:
    Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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