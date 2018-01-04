Prof. Sözüer, Soylu'nun 'ayak kırma' talimatıyla ilgili polisleri uyardı

"Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak, yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir. Ayak kırıp da ‘ama emir böyle’ demesinin onu kurtarmayacağını da bilir. TCK (Türk Ceza Kanunu) 24: Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur."
Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak,yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir— Adem Sözüer (@AdemSozuer) 3 Ocak 2018
Ayak kırıpta”ama emir böyle”demesinin onu kurtarmayacağını da bilir
TCK24:Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez.Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur https://t.co/TPNnXZIjf6
SOYLU NE DEMİŞTİ?
"Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Ben bir 1.5 bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait."
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