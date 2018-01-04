Prof. Sözüer, Soylu'nun 'ayak kırma' talimatıyla ilgili polisleri uyardı

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polislere verdiği 'ayak kırma' talimatının suç olduğunu belirtti ve uyardı.

Sosyal medya hesabı Twitter hesabından Soylu’nun söz konusu konuşmasının yer aldığı haberi paylaşan Sözüer, şu notu düştü:

"Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak, yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir. Ayak kırıp da ‘ama emir böyle’ demesinin onu kurtarmayacağını da bilir. TCK (Türk Ceza Kanunu) 24: Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur."

Değerli polisimiz görevinin suç failini yakalamak,yasal işlemleri yapmak olduğunu bilir

Ayak kırıpta”ama emir böyle”demesinin onu kurtarmayacağını da bilir

TCK24:Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez.Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur https://t.co/TPNnXZIjf6 — Adem Sözüer (@AdemSozuer) 3 Ocak 2018

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Ben bir 1.5 bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait."