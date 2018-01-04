Halkbank'tan Atilla açıklaması: Bankamız davanın tarafı değildir

Halkbank, yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın kendisine itham edilen 6 suçlamadan sadece birinden aklanabilmesi hakkında yaptığı açıklamada bankanın davada taraf olmadığı savunuldu ve "Şeffaflığımız devam edecektir" denildi. Halkbank hakkında idari veya mali karar bulunmadığı hatırlatılan açıklamada Atilla'nın temyiz hakkı olduğuna da değinildi.

Halkbank yöneticisi Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak yargılandığı davada ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma ithamlarıyla suçlu bulundu. Atilla, sadece kara para aklama ithamından aklanabildi.

'HUKUKİ SÜREÇ BİTMEDİ'

Davada alınan karar sonrası Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

'DAVADA BANKAMIZ TARAF DEĞİLDİR'

© AP Photo/ Elizabeth Williams New York Başsavcılığı'ndan Atilla yorumu: Sonuçlarına katlanmaya hazır olmalısınız

Bahse konu davada bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

'GÜVEN VE İTİBARIMIZI SARSICI NİTELİKTE AÇIKLAMA VE HABER YAPILMASININ…'

Genel müdür yardımcımız hakkındaki mahkeme jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

'YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ'

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.

Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

New York’ta görülen davada Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, kendisine itham edilen 6 suçtan sadece birinden aklanabilmişti.

© AFP 2017/ OZAN KOSE Moody's, Halkbank'ın notunu düşürdü

Davanın yargıcı Richard Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın 11 Nisan tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu 'firari sanık' statüsündeki, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak. Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor. Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.