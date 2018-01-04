Bozdağ'dan Atilla davası yorumu: Şaşırtıcı değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın itham 6 suçtan sadece birisinden aklanmasının şaşırtıcı olmadığını söylerken "Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez" dedi. Bozdağ, ABD yargısının FETÖ ile iş birliği içinde olduğunu iddia etti.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır" görüşünü ifade eden Bozdağ, "Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma ve yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" dedi.

1)Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır.



Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır.



Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

Bekir Bozdağ, bu nedenle jürinin kararının, kendileri için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı iş birliğinin de somut ispatıdır.

2)Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir.



Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

© AA/ Murat Önel Bozdağ: Türk yargısı AB ve ABD yargısından daha fazla hukuka bağlıdır

3)Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır.



Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018

Zarrab davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı iş birliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır."