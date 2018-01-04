Bozdağ'dan Atilla davası yorumu: Şaşırtıcı değil

"Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır" görüşünü ifade eden Bozdağ, "Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma ve yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır" dedi.
1)Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018
Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır.
Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır
Bekir Bozdağ, bu nedenle jürinin kararının, kendileri için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme olmadığını belirterek, şunları ifade etti:
"Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı iş birliğinin de somut ispatıdır.
2)Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018
Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez.
3)Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 4 Ocak 2018
Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir.
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