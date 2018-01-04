Taffarel: Evet Cimbom, nerede kalmıştık?

Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı ve sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağını duyurdu. Taffarel, "Cimbom nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye tekrar üye olurken söylediği, daha sonrasında Fatih Terim'in Galatasaray'a dönerken kullandığı 'Nerede kalmıştık' açıklamalarına Claudio Taffarel de katıldı.

Sarı-kırmızılıların eski kalecisi, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı ve takımın kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağını kişisel Instagram hesabından duyurdu.

Taffarel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık!”