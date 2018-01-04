YKS yabancı dil oturumunda Rusça ve Arapça da yer alacak

YKS'nin ilk oturumu olan TYT ve ikinci oturum AYT'nin test ağırlıkları açıklandı. Buna göre, TYT'de Türkçe ve matematik yüzde 33; sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığıysa yüzde 17 olarak belirlendi. Ayrıca yabancı dil oturumunda İngilizce, Almanca ve Fransızca testlerine ek olarak Arapça ve Rusça testleri de yer alacak.

Yükseköğretim Kurulu 'YKS ile ilgili sıkça sorulan soruları' güncelledi. YKS'nin ikinci oturumunun adı konuldu ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu. Cevaplanan yeni sorularla birlikte TYT ve ikinci oturum olan (AYT) testlerinin ağırlıkları da netlik kazandı.

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe ve matematik yüzde 33; sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığıysa yüzde 17 oldu. Ayrıca Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal ve DİL puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı netlik kazandı. Hürriyet'in haberine göre, puan türlerine göre ağırlıklar şöyle:

SÖZEL: Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili' olarak, TYT'de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; ikinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60 olarak belirlendi.

© AA/ İslam Yakut 'YKS'de din dersi sorusu az, ilgisizlik oluşuyor' başvurusu incelenecek Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili' olarak, TYT'de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal Bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; AYT'de Matematik testinin ağırlığı yüzde 30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60.

DİL: Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili' olarak, TYT'de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal Bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT'nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; Yabancı Dil oturumunda ise Yabancı Dil testinin ağırlığı yüzde 60 oldu.

BAŞARI SIRASI ŞARTI AYNI KALDI

Önceki yıllarda belirlenen asgari başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmedi. Vakıf üniversiteleri, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebilecek.