Diyanet, tartışma yaratan ifadelerin yer aldığı sayfayı kapattı

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan 'Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer' ve 'Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir' ifadeleriyle başlayan tartışma devam ediyor. Diyanet en son olarak sitesinde bu ifadelerin yer aldığı sayfayı kapattı.

Diyanet.gov.tr/dinikavramlar uzantısından erişilebilen sayfaya girilmek istendiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi, kullanıcıyı otomatik olarak anasayfaya yönlendiriyor.

Diyanet'in, sitesinde yer alan bu ifadelerin 'bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını' savunmasına rağmen ilgili sayfanın kaldırılması dikkat çekti.