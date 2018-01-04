HDP'li Baluken'e hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Diyarbakır'da yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Baluken, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilen HDP'li Baluken, yapılan itiraz ile 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı. Baluken'in 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu.

Baluken, halen Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.