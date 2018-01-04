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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un değerlendirmesi bilgi eksikliği

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü eleştirilerinin 'bilgi eksikliğinden' ya da 'önyargılı bir hüküm vermeden' kaynaklandığını söyledi.

    Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın Macron'un basın özgürlüğü ile ilgili yaptığı "Türkiye'de hala, aralarında Avrupalıların da bulunduğu tutuklu gazeteciler var. Bu konuyu Türk makamlarının gündemine getirmeye devam edeceğim, inandığımız değerler böyle gerektiriyor" açıklamasına verdiği yanıt şöyle:

    Erdoğan-Macron
    © REUTERS/ Eric Feferberg
    Macron ve Erdoğan, Türkiye'de açlık grevine başlayan Fransız gazeteciyi görüştü
    "İkili ilişkilerin yanında bölgesel konular da ele alınacak yarın Elysee'de yapılacak görüşmelerde. Suriye, Irak, terörle mücadele ve Türkiye-AB ilişkileri de yer alacak konular arasında. Macron'un Türkiye ile ilgili açıklaması ile ilgili birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmeleri bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor, tabii ön yargılı hususlar değilse. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehditlerini dikkate aldığımız zaman, zaman zaman Avrupalı dostlarımızın bunun ciddiyetini kavrayamadıklarını gözlemliyoruz. Türkiye, 3 terör örgütüne karşı mücadele etmelidir.

    'BELGELERİ MACRON'A İLETECEĞİZ'

    Biz yarın belgeleri ile birlikte sayın Macron'a iletecektir. Fransa'da Paris ve Nice saldırılarından sonra Fransa'nın ne tür uygulamalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Sosyal medyadan saldırıları hafife alan kişilerin nasıl tutuklandığını biliyoruz. İngiltere örneğinden de hareket edebiliriz. Terörü övmek dahi bir suçtur. Burada ifade özgürlüğü söylemi üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan çevrelerin Türkiye'nin gerçeklerini daha fazla dikkate almaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."

    'FETÖ, ABD HUKUK SİSTEMİNİ İSTİSMAR EDİYOR'

    Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
      © AP Photo/ Elizabeth Williams
      Türk Dışişleri'nden ABD'ye Atilla tepkisi: Türkiye'nin iç işlerine müdahale
      (Mehmet Hakan Atilla davası) Bu skandal davanın skandal kararıdır. Baştan beri bu davanın iç işlerine müdahale olduğu çok açıktır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçiriliyor. ABD, FETÖ'nün ABD hukuk sistemini kurduğu bağlantılar üzerinden istismar etmesine daha ne kadar müsaade edeceğini merak ediyoruz. Bu davaya bakan hakim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor, ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Hakan Atilla'nın avukatları savunmalarını yapacaklar. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir. 

    'İRAN'A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ'

    • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
      © REUTERS/ Ludovic Marin
      Macron'dan müttefiklerine eleştiri: Bizi İran'da neredeyse savaşa götürecekler
      İran'a dış müdahaleye karşıyız. Birileri İran'ı dışarıdan karıştırmaya çalışıyorsa ters tepeceği bellidir. İranlı yetkililer de duruma hakim olduğunu ifade ettiler. Sorunun kısa süre içinde aşılacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz. İran'ın barış ve istikrarının temini bizim için önem arz etmektedir. 

    'RUSYA VE İRAN'IN BU TUTUMU PAYLAŞMASI UMUT VERİCİ'

    • Suriyeli Kürtler
      © AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
      PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk
      (Soçi'deki toplantı) Bu kongreye davet edilecek kişilerin 3 ülkenin onayını almış meşru gruplar olmasıdır. İfade ettik bunları. Bu sadece biz istediğimiz için değil, kongrenin doğru sonuçlar üretebilmesi açısından da önem arz ediyor. Rusların bu konuda bir açıklaması olud. Bu toplantıya PYD'nin katılmayacağını ifade ettiler. Rusya ve İran'ın bu tutumu paylaşması umut verici. Suriye Kürtlerini PYD temsil edemez.

    'BİRİLERİ TOTO-LOTO YAPIYOR'

    • (Kabine değişikliği iddiaları) Birileri toto-loto yapıyor. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.

    'RUS TEKNİSYENLER BURAYA GELECEK'

    • S-400 savunma sistemleri, bir komple sistem. Füze sistemini direkt buraya kurmuyorsunuz, bir eğitim süreci de var. Beraber eğitim süreci olacak. Konuşlanma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.

    'MÜZAKERELER DEVAM ETSEYDİ PATRİOT ALMIŞ OLURDUK'

    • Patriot füzeleri
      © AFP 2017/ BULENT KILIC
      ABD’li uzmandan itiraf: Patriot'lar elek gibi
      Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken Patriot ile ilgili 6-7 yıl boyunca müzakere yürüttü. ABD'lilerin bize söylediği: Şu fiyat üzerinden veririz ama teknolojiyi vermeyiz. Biz hem NATO'da müttefikiz, hem stratejik ortağız diyoruz ama teknolojik paylaşımda, kritik konularda farklı tavırlara giriliyor. Eğer o müzakereler devam etseydi biz Patriot almış olurduk. Burada biz kendi ulusal çıkarlarımızı öncelemek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini korumak için kurulan sistemlerdir. Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sistemidir. 

    'KHK'LARDAKİ AMAÇ SÜREÇ HIZLI İŞLESİN'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan'dan yeni KHK talimatı
      Şu ana kadar OHAL çerçevesinde çıkarılan bütün KHK'lar devletin kendi işleyişi ile ilgilidir. Vatandaşa, millete dönük değil. Öncelikli hedefi bu. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Elbette bu kanunlar sonunda Meclis'e gelecek. Bundan sonra çıkacak KHK'lar da önünde sonunda Meclis'e gelecek. OHAL'in süresi ne kadar uzatılır? Bu değerlendirilir. Hem Bakanlar Kurulu hem MGK'da bu konu istişare edildikten sonra karara bağlanmaktadır. 

    'MOR BEYİN'LE İLGİLİ RAKAM VEREMEM'

    • ByLock
      © AA/
      'Mor Beyin' kumpasını çözen Tuncay Beşikçi, ByLock tuzağının nasıl işlediğini anlattı
      Mor Beyin meselesinden önce de bir mekanizma vardı. Bir komisyon var, KHK'larla işinden atılan kişilerin komisyona başvurabiliyorlardı. İadeler de bir KHK çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bunlarla ilgili de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.(Mor Beyin mağdurlarının sayısı) Bu bir yönü ile yargıyı da ilgilendirdiği için beni bir rakam vermem söz konusu değil. 
    • (OHAL'in uzatılması) Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca sizinle paylaşırız. 

    'SOYLU'NUN İFADELERİ KARARLILIK'

    • Süleyman Soylu
      © AA/
      Polislere 'ayak kırma' talimatı veren Soylu hakkında suç duyurusu
      (Soylu'nun polislere 'ayakları kırın' talimatı sorusu üzerine) Terörle mücadele ve uyuşturucu mücadele ile çerçevesindedir. Hukukun dışında çıkan bir açıklama değil. O bir kararlılık ifadesidir. Buna 'sert' dersiniz bilemem ama… Bunu emniyet görevlilerine söyledi. Bunu başka yerlere çekmek, her önüne gelene infaz yetkisi veriliyor gibi bir noktaya çekmek kötü niyetle izah edilebilir.

    AKŞENER'E TEPKİ: SPEKÜLATİF BİR AÇIKLAMA

    • (Akşener'in 'silahlı kamp' iddiası) Bir partinin genel başkanının yaptığı silahlı kamplar iddiası da spekülatif bir açıklamadır. Türkiye bir hukuk devletidir, vatandaşların can ve mal güvenliğini kimlerin sağlayacağı açıkça ifade edilmiştir. 
    • Bedelli askerlik gündemimizde yok.
    Etiketler:
    ByLock, Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron, İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Türkiye
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