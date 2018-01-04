Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un değerlendirmesi bilgi eksikliği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü eleştirilerinin 'bilgi eksikliğinden' ya da 'önyargılı bir hüküm vermeden' kaynaklandığını söyledi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın Macron'un basın özgürlüğü ile ilgili yaptığı "Türkiye'de hala, aralarında Avrupalıların da bulunduğu tutuklu gazeteciler var. Bu konuyu Türk makamlarının gündemine getirmeye devam edeceğim, inandığımız değerler böyle gerektiriyor" açıklamasına verdiği yanıt şöyle:

"İkili ilişkilerin yanında bölgesel konular da ele alınacak yarın Elysee'de yapılacak görüşmelerde. Suriye, Irak, terörle mücadele ve Türkiye-AB ilişkileri de yer alacak konular arasında. Macron'un Türkiye ile ilgili açıklaması ile ilgili birkaç hususu dile getirmek istiyorum. Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmeleri bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor, tabii ön yargılı hususlar değilse. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehditlerini dikkate aldığımız zaman, zaman zaman Avrupalı dostlarımızın bunun ciddiyetini kavrayamadıklarını gözlemliyoruz. Türkiye, 3 terör örgütüne karşı mücadele etmelidir.

'BELGELERİ MACRON'A İLETECEĞİZ'

Biz yarın belgeleri ile birlikte sayın Macron'a iletecektir. Fransa'da Paris ve Nice saldırılarından sonra Fransa'nın ne tür uygulamalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Sosyal medyadan saldırıları hafife alan kişilerin nasıl tutuklandığını biliyoruz. İngiltere örneğinden de hareket edebiliriz. Terörü övmek dahi bir suçtur. Burada ifade özgürlüğü söylemi üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan çevrelerin Türkiye'nin gerçeklerini daha fazla dikkate almaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."

#Canlı: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor https://t.co/LHdUGWtbro — AA Canlı (@AACanli) 4 Ocak 2018

'FETÖ, ABD HUKUK SİSTEMİNİ İSTİSMAR EDİYOR'

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hakan Atilla kararını değerlendirdi: Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir şu anda. Kumpas olduğu açıktır. pic.twitter.com/za4UsMc97O — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018

'İRAN'A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ'

'RUSYA VE İRAN'IN BU TUTUMU PAYLAŞMASI UMUT VERİCİ'

© AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN PYD yetkilisi: Soçi için Kuzey Suriye adına 140 kişilik isim listesini Rusya'ya sunduk

'BİRİLERİ TOTO-LOTO YAPIYOR'

(Kabine değişikliği iddiaları) Birileri toto-loto yapıyor. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine değişikliği soruları üzerine şu anda gündemde böyle bir şeyin olmadığını söyledi. pic.twitter.com/887XDEWA4C — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018

'RUS TEKNİSYENLER BURAYA GELECEK'

S-400 savunma sistemleri, bir komple sistem. Füze sistemini direkt buraya kurmuyorsunuz, bir eğitim süreci de var. Beraber eğitim süreci olacak. Konuşlanma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: (S-400) Biz burada ulusal çıkarlarımızı esas almak zorundayız. pic.twitter.com/ieN3vNUZoi — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018

'MÜZAKERELER DEVAM ETSEYDİ PATRİOT ALMIŞ OLURDUK'

'KHK'LARDAKİ AMAÇ SÜREÇ HIZLI İŞLESİN'

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan'dan yeni KHK talimatı

'MOR BEYİN'LE İLGİLİ RAKAM VEREMEM'

© AA/ 'Mor Beyin' kumpasını çözen Tuncay Beşikçi, ByLock tuzağının nasıl işlediğini anlattı

(OHAL'in uzatılması) Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca sizinle paylaşırız.

'SOYLU'NUN İFADELERİ KARARLILIK'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Soylu’nun ifadeleri): Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadele kararlılık ifadesidir. pic.twitter.com/tAekwQqRP9 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018

AKŞENER'E TEPKİ: SPEKÜLATİF BİR AÇIKLAMA