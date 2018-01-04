Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un değerlendirmesi bilgi eksikliği

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın Macron'un basın özgürlüğü ile ilgili yaptığı "Türkiye'de hala, aralarında Avrupalıların da bulunduğu tutuklu gazeteciler var. Bu konuyu Türk makamlarının gündemine getirmeye devam edeceğim, inandığımız değerler böyle gerektiriyor" açıklamasına verdiği yanıt şöyle:
'BELGELERİ MACRON'A İLETECEĞİZ'
Biz yarın belgeleri ile birlikte sayın Macron'a iletecektir. Fransa'da Paris ve Nice saldırılarından sonra Fransa'nın ne tür uygulamalar yaptığını hepimiz biliyoruz. Sosyal medyadan saldırıları hafife alan kişilerin nasıl tutuklandığını biliyoruz. İngiltere örneğinden de hareket edebiliriz. Terörü övmek dahi bir suçtur. Burada ifade özgürlüğü söylemi üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan çevrelerin Türkiye'nin gerçeklerini daha fazla dikkate almaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."
#Canlı: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor https://t.co/LHdUGWtbro— AA Canlı (@AACanli) 4 Ocak 2018
'FETÖ, ABD HUKUK SİSTEMİNİ İSTİSMAR EDİYOR'
Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- (Mehmet Hakan Atilla davası) Bu skandal davanın skandal kararıdır. Baştan beri bu davanın iç işlerine müdahale olduğu çok açıktır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçiriliyor. ABD, FETÖ'nün ABD hukuk sistemini kurduğu bağlantılar üzerinden istismar etmesine daha ne kadar müsaade edeceğini merak ediyoruz. Bu davaya bakan hakim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor, ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Hakan Atilla'nın avukatları savunmalarını yapacaklar. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir.© AP Photo/ Elizabeth Williams
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hakan Atilla kararını değerlendirdi: Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir şu anda. Kumpas olduğu açıktır. pic.twitter.com/za4UsMc97O— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018
'İRAN'A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ'
- İran'a dış müdahaleye karşıyız. Birileri İran'ı dışarıdan karıştırmaya çalışıyorsa ters tepeceği bellidir. İranlı yetkililer de duruma hakim olduğunu ifade ettiler. Sorunun kısa süre içinde aşılacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz. İran'ın barış ve istikrarının temini bizim için önem arz etmektedir.© REUTERS/ Ludovic Marin
'RUSYA VE İRAN'IN BU TUTUMU PAYLAŞMASI UMUT VERİCİ'
- (Soçi'deki toplantı) Bu kongreye davet edilecek kişilerin 3 ülkenin onayını almış meşru gruplar olmasıdır. İfade ettik bunları. Bu sadece biz istediğimiz için değil, kongrenin doğru sonuçlar üretebilmesi açısından da önem arz ediyor. Rusların bu konuda bir açıklaması olud. Bu toplantıya PYD'nin katılmayacağını ifade ettiler. Rusya ve İran'ın bu tutumu paylaşması umut verici. Suriye Kürtlerini PYD temsil edemez.© AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN
'BİRİLERİ TOTO-LOTO YAPIYOR'
- (Kabine değişikliği iddiaları) Birileri toto-loto yapıyor. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine değişikliği soruları üzerine şu anda gündemde böyle bir şeyin olmadığını söyledi. pic.twitter.com/887XDEWA4C— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018
'RUS TEKNİSYENLER BURAYA GELECEK'
- S-400 savunma sistemleri, bir komple sistem. Füze sistemini direkt buraya kurmuyorsunuz, bir eğitim süreci de var. Beraber eğitim süreci olacak. Konuşlanma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: (S-400) Biz burada ulusal çıkarlarımızı esas almak zorundayız. pic.twitter.com/ieN3vNUZoi— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018
'MÜZAKERELER DEVAM ETSEYDİ PATRİOT ALMIŞ OLURDUK'
- Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken Patriot ile ilgili 6-7 yıl boyunca müzakere yürüttü. ABD'lilerin bize söylediği: Şu fiyat üzerinden veririz ama teknolojiyi vermeyiz. Biz hem NATO'da müttefikiz, hem stratejik ortağız diyoruz ama teknolojik paylaşımda, kritik konularda farklı tavırlara giriliyor. Eğer o müzakereler devam etseydi biz Patriot almış olurduk. Burada biz kendi ulusal çıkarlarımızı öncelemek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini korumak için kurulan sistemlerdir. Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sistemidir.© AFP 2017/ BULENT KILIC
'KHK'LARDAKİ AMAÇ SÜREÇ HIZLI İŞLESİN'
- Şu ana kadar OHAL çerçevesinde çıkarılan bütün KHK'lar devletin kendi işleyişi ile ilgilidir. Vatandaşa, millete dönük değil. Öncelikli hedefi bu. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Elbette bu kanunlar sonunda Meclis'e gelecek. Bundan sonra çıkacak KHK'lar da önünde sonunda Meclis'e gelecek. OHAL'in süresi ne kadar uzatılır? Bu değerlendirilir. Hem Bakanlar Kurulu hem MGK'da bu konu istişare edildikten sonra karara bağlanmaktadır.© AA/ Binnur Ege Gürün
'MOR BEYİN'LE İLGİLİ RAKAM VEREMEM'
- (OHAL'in uzatılması) Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca sizinle paylaşırız.
'SOYLU'NUN İFADELERİ KARARLILIK'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Soylu’nun ifadeleri): Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadele kararlılık ifadesidir. pic.twitter.com/tAekwQqRP9— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) January 4, 2018
AKŞENER'E TEPKİ: SPEKÜLATİF BİR AÇIKLAMA
- (Akşener'in 'silahlı kamp' iddiası) Bir partinin genel başkanının yaptığı silahlı kamplar iddiası da spekülatif bir açıklamadır. Türkiye bir hukuk devletidir, vatandaşların can ve mal güvenliğini kimlerin sağlayacağı açıkça ifade edilmiştir.
- Bedelli askerlik gündemimizde yok.
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