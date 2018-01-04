Adalet Bakanı: Atilla davası Türkiye'nin egemenliğine saldırı, kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararıyla ilgili olarak, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır" ifadesini kullandı. Gül, "Bu süreci, Türkiye'nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz" dedi.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'ın tanık olarak ifade verdiği davada, 5 ayrı suçtan suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasını değerlendiren Gül, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır" dedi.

Gül, "ABD'nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur" diye konuştu.

"Bu süreci, Türkiye'nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz" diyen Gül, "Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır" ifadesini kullandı.