Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Hazinedar, "Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bunun sonucunda sadece bana değil, eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu" dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre hakkında verilen yalan ifadelerle FETÖ soruşturması açıldığını söyleyen Hazinedar şunları kaydetti: "Belediye başkanlığı görevim nedeniyle hakkımda açılmış hiçbir dava bulunmamaktadır. Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne işadamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı.

Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Onun yurtdışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi."