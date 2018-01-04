Hadise: Kadın yapınca erotik, erkek yapınca...

'Sıfır Tolerans' şarkısının erotik bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren şarkıcı Hadise, "Erkektir yapar, kadındır susar zihniyetine karşıyım. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? Hayır" dedi. Hadise, savaşmaya ve özgürce sanatını yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor. pic.twitter.com/kognhaG4q1 — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 4 Ocak 2018

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibi nedeniyle Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi. Kanalın, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

​RTÜK'ün kararına Twitter hesabından yanıt veren Hadise, "Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? 'HAYIR'" dedi.

"Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıktığını ifade eden Hadise, şöyle devam etti:

Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. pic.twitter.com/nYKPErcKmk — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 4 Ocak 2018

​"Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise işimiz zor. Ben klibime verilen 'erotik' damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince 'erotik' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim."