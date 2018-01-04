Almanya, AYM'den Deniz Yücel'in tutuksuz yargılanması kararı bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'e konuk olması öncesi hükümetin tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) savunma verdiğine dikkat çeken Alman medyası, AYM'nin Yücel'in tutuksuz yargılanmasına karar verebileceğini iddia etti.

Ankara'nın Berlin ile ilişkileri düzeltmek istediğine dair haberlere yer veren Alman medyası, bunun önünde en büyük engeli teşkil eden Almanya-Türkiye vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in hapiste tutulması durumuna çözüm arandığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet üyeleri 16 Nisan referandumu öncesi Almanya'ya karşı sert açıklamalar yaparken Hamburg'da miting yapması engellenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun bir aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere cumartesi günü Almanya'ya gidiyor. Temaslarında Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in önemli yer tutması bekleniyor.

9 AY SONRA GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Yücel'in muhabiri olduğu Die Welt gazetesi, Almanya'daki görüşme öncesi harekete geçen AKP hükümetinin, 9 ay sonra nihayet Yücel'in başvurusuna ilişkin AYM'ye savunma verdiğini, Yücel'in avukatlarından da savunma isteyen AYM’nin, gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar verebileceğini yazdı. Alman haber ajansı dpa da bu görüşleri aktardı.

Entwicklung im Fall Deniz Yücel: Ankara antwortet erstmals auf seine Beschwerde vor dem türk. Verfassungsgericht. Zwei Wochen haben Yücel &sein Anwalt nun Zeit um zu reagieren,dann kann das Gericht darüber entscheiden, ob er weiter in U-Haft bleiben muss. https://t.co/eT7MGC43qy — Katharina Willinger (@WillingerK) 4 Ocak 2018

​'TERÖR PROPAGANDASI, HALKI KİNE TEŞVİK' © REUTERS/ AXEL SCHMIDT Türkiye'den AİHM'e Deniz Yücel savunması

Die Welt'e göre, Adalet Bakanlığı tarafından AYM'ye gönderilen görüşte, Deniz Yücel'in 'terör örgütü propagandası yaptığı' ve 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği' iddia edildi. Yücel'in avukatlarına görüş bildirmeleri için 2 hafta süre veren AYM, ardından kararını açıklayacak. Turuksuz yargılanma kararı çıkması halinde, Ankara, Deniz Yücel'in başvurusuyla ilgili Avrupa İnsna Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) baharda açıklaması beklenen kararında ceza almaktan da kurtulabilir.

Regierung der #Türkei nimmt beim Verfassungsgericht Stellung zur Haftbeschwerde von @Besser_Deniz, spricht unter Verweis auf dessen @welt-Artikel erneut von Verdacht auf "Propaganda für bewaffnete Terrororganisation" und Aufwiegelung. https://t.co/0DGD3mJza8 — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 4 Ocak 2018

​'KOLAY KABUL ETMEDİĞİM BİR DURUM' © REUTERS/ Fabrizio Bensch Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Deniz Yücel'in tutukluluğu skandaldır

10 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olmasına rağmen hakkında iddianame hazırlanmayan Deniz Yücel'e ilişkin hafta başında dpa'ya açıklama yapan Çavuşoğlu, 'Benim da kolay kabul etmediğim bir durum'' demişti. AİHM'in Yücel’in başvurusu konusunda vereceği karara uyacaklarını dile getirmişti.

ANTALYA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Çavuşoğlu ile Gabriel arasında kısa bir süre önce sürpriz şekilde Antalya’da bir görüşme yapılmıştı. Görüşmenin ardından Türkiye cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının bir bölümü serbest bırakılmaya başlanmıştı.