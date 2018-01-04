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    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar

    Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemleri' gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

    Murat Hazinedar
    © Fotoğraf: DHA
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    İçişleri Bakanlığı, CHP’li Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden uzaklaştırdı. Hazinedar dışında CHP’li 2 Beşiktaş Meclis üyesinin de uzaklaştırıldığı öğrenildi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    • Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.
    • Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.
    • Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.
    • Çetin Kırışgil’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Ayrıntılar geliyor..

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    Etiketler:
    CHP, Beşiktaş Belediyesi, Murat Hazinedar, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye
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