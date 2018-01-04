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    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP'li Tezcan: Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hükümet kumpasıdır

    © Fotoğraf: CHP
    Türkiye
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    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

    Tezcan, yaptığı açıklamada,  "Türkiye'de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Hükümet kumpasıdır" dedi.

    Tezcan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
      © Fotoğraf: DHA
      Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
      Cuma günü yaptığımız toplantıda hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne kumpasını duyurmuştuk. Murat Hazinedar, haksız bir şekilde görevden uzaklaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın kararında hukuk ve  adalet yoktur. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta mahsur görmemişlerdir. Bu nasıl kirli pazarlıktır?
    • Bırakın öküzün altında buzağı aramayı, öküzün altına buzağı bırakmaktadırlar.

    'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VERİLEMEYECEK HESABI YOK'

    • Çok açık bir şekilde söylüyoruz, belediye başkanlarımızın verilemeyecek hesabı yoktur. Belediye başkanlarını istifa ettirmek ya da uzaklaştırma için gerekçe bulamayanlar gerekçe üretmeye başlamışlardır. İçişleri Bakanlığı valiliğe diyor ki; 'Beşiktaş Belediye başkanını görevden uzaklaştıracağım, gerekçe uydur'. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır.

    'BU, MİLLİ İRADEYE GASPTIR, BELEDİYE BAŞKANLARINI SİZE YEM ETMEYECEĞİZ'

    • Bu kumpasçı hükümet halkın iradesini gasp etmiştir, milli iradeye gasptır. Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bugün Beşiktaş'a yönelik hamle Beşiktaş halkına yöneliktir. Biz uzaklaştırma konusunda kararımızı verdik siz delil bulun diye büroksiye zorlayan, vicdanları kanatan bir uygulamadır. Bu kampanyaya FETÖ döneminde yapılan yöntemlerle devam edilmiştir. FETÖ usulüdür. Şimdi sistematik olarak havuz medyasıyla haber yapılıyor, sonra görevden alınıyor.

    'HÜKÜMET İBB'Yİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI'

    • İBB'yi kaybedeceğini anlayan hükümet burayı kurtarmak için yapmaktadır. CHP'li belediyeleri hizmet edemez hale getirip diğer dönem bu belediyeleri alma hesabı yapmaktadır. Bu kumpasçı hükümet yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir.

    KILIÇDAROĞLU YARIN BEŞİKTAŞ'I ZİYARET EDECEK

    • Mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek. Bir kere daha bu haksızlığı duyuracağız.

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    Etiketler:
    Beşiktaş Belediyesi, CHP, Murat Hazinedar, Bülent Tezcan, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
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