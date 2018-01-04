Görevden alınan Sipahi'den ilk açıklama: Bir yanlışlık var galiba

CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.
HOLLANDA'YA TEPKİSİNDE 'İNEĞİMİ KESECEĞİM' DEMİŞTİ
Sipahi bir dönem çıkışlarıyla çok konuşulmuştu. 2017'nin Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili Hüseyin Avni Sipahi'den de ilginç bir tepki gelmişti. Sipahi, Hollanda’yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1’ini keseceğini söyledi. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden inmişti.
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