Görevden alınan Sipahi'den ilk açıklama: Bir yanlışlık var galiba

© Fotoğraf: DHA Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Bağımsız İBB Meclis Üyesi olan Hüseyin Sipahi Hürriyet'e yaptığı kısa açıklamada, kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyip, “Bir yanlışlık var galiba. Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum. Hakkımda açılmış herhangi bir dava ve soruşturma yok. Bakan düzeltecek” dedi.

CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.

HOLLANDA'YA TEPKİSİNDE 'İNEĞİMİ KESECEĞİM' DEMİŞTİ

Sipahi bir dönem çıkışlarıyla çok konuşulmuştu. 2017'nin Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili Hüseyin Avni Sipahi'den de ilginç bir tepki gelmişti. Sipahi, Hollanda’yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1’ini keseceğini söyledi. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli’de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden inmişti.