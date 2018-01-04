Görevden uzaklaştırılan Hazinedar: Sülalemde herhangi bir cemaate üye kimseyi bulamazlar

Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasının ardından belediye binası önünde bir açıklama yaptı. Karar tepki gösteren Hazinedar, yüzde 74 gibi rekor bir oyla göreve gelmiş olduğunu söyleyerek, "Ailemde ya da sülalemde, değil terör örgütü olan bir cemaate herhangi bir cemaate üye bulamazlar. Hak eninde sonunda yerini bulur" dedi.

© Fotoğraf: DHA Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı

"Milletin verdiği emaneti ancak millet alır" diyen Hazinedar, "Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. CHP'nin en yüksek oy almış şehrin belediye başkanıyım. Herkesin büyük bir iştahla baktığı şehrin belediye başkanıyım" ifadelerini kullandı.

Hazinedar, şunları söyledi: "Yüzde 76 oy ile bana verdiğiniz emanete sahip çıkmaya çalışıyorum. 4 yıla yakın bir süredir halkıma hizmet etmeye çalıştım. Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştılma nedenim FETÖ üyeliği suçu ile yürütülen soruşturmalardır. Değil ben ailem ve sülalemde bu cemaate üye kimse bulamazlar. Vesayetin kötüye kullanımı örneğinin bir çoğunu birlikte yaşadık. Atatürk devrimlerinin milli ve manevi değerlerle birlikte en güzel yaşandığı şehrin belediye başkanıyım."

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alındığı tarihe kadar hakkında açılan bütün davalara takipsizlik verildiğini hatırlatan Hazinedar, 1 Aralık'tan sonra belediyeye 16 müfettiş gönderildiğini söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemleri' gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.