Kayıt
10:23 05 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan AK Parti için oy oranı tahmini

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 50

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollağlu, iktidar partisinin oyunun yüzde 30 bandına ineceğini söyledi.

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'uyum' açıklaması
    SP lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi. 

    'AK PARTİ'DE KOPUŞLAR VAR'

    Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre görüşmenin basına kapalı bölümünde Karamollaoğlu’nu AK Parti’nin oylarının yüzde 30 bandına ineceğini söyledi ve “Partinin kuruluş aşamasında olanlar, ortak aklın yerine gücün tek elde toplanması nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu da partide kopuşlara neden oluyor. Korku iklimi nedeniyle konuşamıyorlar” dedi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    'GÜL 'PARTİNİN KURUCUSU DEĞİL' NOKTASINA KADAR GELDİ'

    Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilgili açıklamasının ardından iktidar kanadından gelen eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini söyledi ve “Eski bir Cumhurbaşkanı’nın ‘Benim tereddüdüm var’ demesi karşısında, kendisine karşı takınılan üslup ve ‘partimizin kurucusu değil’ noktasına kadar vardırılmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz” dedi. 

    Kudüs- İsrail- ABD
    © AFP 2017/ AHMAD GHARABLI
    'Hayır bloku' Kudüs için buluşuyor
    ORTAK PLATFORM MUTABAKATI

    Kılıçdaroğlu da 'yaşananların iktidarın en ufak eleştiriye karşı tahammülsüzlüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu' söyledi. Görüşmede, Türkiye’de demokrasinin temel probleminin ‘tek adam rejimi’ olduğu belirtilirken, iktidar partisinin tartışmaya tahammül edemediği dile getirildi. Bu nedenle demokrasiye inananların ortak mücadele platformları, demokrasi birliktelikleri oluşturarak mücadele etmesi gerektiği kaydedildi. Türkiye’yi gerilimden ve tek adam rejiminden çıkarma konusunda kaygısı olanların birlikte hareket ederek, ortak yol araması gerektiği de vurgulandı. İki lider, Türkiye’de demokrasiyi savunan, referandumda ‘hayır’ kampanyasına destek veren parti ve oluşumların, 2019 seçimlerine giderken ortak hareket etmesini sağlamak için ‘demokrasi platformları’ zemininde buluşturacak bazı çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata vardı. 

    Polis Mülkiye'ye girmeye çalışan öğrenci ve akademisyenleri gözaltına aldı
    © REUTERS/ Umit Bektas
    CHP, 'OHAL mağdurları'nı Ankara'da toplayacak
    Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na iktidar kanadından gelen sert eleştirilere rağmen dikkatli ve mutedil bir dil kullandığını belirterek teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu da gerilimi arttıran değil düşüren taraf olacağını, diline ve üslubuna dikkat etmeyi sürdüreceğini dile getirdi. 

    'BUNU DÜNYAYA ANLATAMAYIZ'

    Ayrıca Toplantıda, OHAL ve KHK’lar da değerlendirildi. Karamollaoğlu, uyum yasaları veya Anayasa’da, ‘Seçim dönemlerinde OHAL sona erer’ şeklinde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Kılıçdaroğlu da bu öneriye destek vererek, “Bırakın seçimi OHAL’in derhal kaldırılması gerekiyor. OHAL şartlarında seçim yapılmasını dünyaya anlatamayız. Bu Türkiye’nin itibarına büyük zarar verir” dedi.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek
    Karamollaoğlu’ndan CHP‘nin 'Adalet Yürüyüşü’ne destek: Kılıçdaroğlu’nun demokratik tercihi
    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kvas
    Ruslara özgü 5 kilo verme yöntemi
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam