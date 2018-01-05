Karamollaoğlu'ndan AK Parti için oy oranı tahmini

© AA/ Özge Elif Kızıl Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan 'uyum' açıklaması

SP lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

'AK PARTİ'DE KOPUŞLAR VAR'

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre görüşmenin basına kapalı bölümünde Karamollaoğlu’nu AK Parti’nin oylarının yüzde 30 bandına ineceğini söyledi ve “Partinin kuruluş aşamasında olanlar, ortak aklın yerine gücün tek elde toplanması nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu da partide kopuşlara neden oluyor. Korku iklimi nedeniyle konuşamıyorlar” dedi.

© Fotoğraf: CHP Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

'GÜL 'PARTİNİN KURUCUSU DEĞİL' NOKTASINA KADAR GELDİ'

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilgili açıklamasının ardından iktidar kanadından gelen eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini söyledi ve “Eski bir Cumhurbaşkanı’nın ‘Benim tereddüdüm var’ demesi karşısında, kendisine karşı takınılan üslup ve ‘partimizin kurucusu değil’ noktasına kadar vardırılmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz” dedi.

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Kılıçdaroğlu da 'yaşananların iktidarın en ufak eleştiriye karşı tahammülsüzlüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu' söyledi. Görüşmede, Türkiye’de demokrasinin temel probleminin ‘tek adam rejimi’ olduğu belirtilirken, iktidar partisinin tartışmaya tahammül edemediği dile getirildi. Bu nedenle demokrasiye inananların ortak mücadele platformları, demokrasi birliktelikleri oluşturarak mücadele etmesi gerektiği kaydedildi. Türkiye’yi gerilimden ve tek adam rejiminden çıkarma konusunda kaygısı olanların birlikte hareket ederek, ortak yol araması gerektiği de vurgulandı. İki lider, Türkiye’de demokrasiyi savunan, referandumda ‘hayır’ kampanyasına destek veren parti ve oluşumların, 2019 seçimlerine giderken ortak hareket etmesini sağlamak için ‘demokrasi platformları’ zemininde buluşturacak bazı çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata vardı.

Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na iktidar kanadından gelen sert eleştirilere rağmen dikkatli ve mutedil bir dil kullandığını belirterek teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu da gerilimi arttıran değil düşüren taraf olacağını, diline ve üslubuna dikkat etmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

'BUNU DÜNYAYA ANLATAMAYIZ'

Ayrıca Toplantıda, OHAL ve KHK’lar da değerlendirildi. Karamollaoğlu, uyum yasaları veya Anayasa’da, ‘Seçim dönemlerinde OHAL sona erer’ şeklinde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Kılıçdaroğlu da bu öneriye destek vererek, “Bırakın seçimi OHAL’in derhal kaldırılması gerekiyor. OHAL şartlarında seçim yapılmasını dünyaya anlatamayız. Bu Türkiye’nin itibarına büyük zarar verir” dedi.