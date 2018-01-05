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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: İstanbul’u bu hale CHP getirdi

    © AA/
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'a ihanet ettik, buna ben de dahilim' sözlerini kısmı olarak hatırlattı ve "İstanbul’u bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 1994’e kadar CHP var. İstanbul’a ihanet ederken kendilerini hiç suçlu hissetmiyorlar mı?” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Metin Pala
    Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum
    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre vatandaşların müktesep hak, diyerek yargıya gittiğini anlatan Özhaseki, yapı denetiminde yeni bir sisteme geçmek için yasa değiştireceklerini açıkladı. İstanbul’da kaçak yapı artışını tarihsel haritalarla gazetecilere gösteren Özhaseki, “1990 yılında İstanbul’daki kaçak yapılaşmayı görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği İstanbul’a ihanet konusu. 90’lı yıllarda İstanbul’u bu hale getirenler kimler, niye üstlerine suçu almıyorlar? İstanbul’u bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 1994’e kadar CHP var. İstanbul’a ihanet ederken kendilerini hiç suçlu hissetmiyorlar mı?” dedi.

    'YENİ İMAR PLANLARININ 5 KATI GEÇMEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

    Erdoğan’ın İstanbul başta olmak üzere şehirlerde yatay mimariye geçilmesi talimatlarını yerine getirmeye çalıştıklarını ancak bunun biraz zaman alacağını söyledi. 

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA/ Mahmut Serdar Alakuş
    Özhaseki: Şehirlerimizin canına okumuşuz
    Özhaseki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı: 

    “Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da yatay mimariye gidilmesi yönünde talimatları oldu. Bir yerin planları seneler sürüyor. Ama 1980’li yıllarda yapılmış planlar var. Müktesep hak haline gelmiş. Siz hiçbirini iptal edemiyorsunuz. Benim istediğim bir mimari değil, yükselti değil, arzu ettiğim imar planlaması değil ama vatandaş eskiden kazandığı hakkı devam ettiriyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vatandaş müktesep hak, kazanılmış hak, yan parsel böyle, deyip mahkemeye gidiyor. Onları şimdi birden bire çekemiyorsunuz. Bir zamanlar tarihi eser önünde bir yapı vardı. ‘Kaldıralım’ dedik. Mahkemeye gittiler ve kazandılar. Ama bundan sonra planlar yapılırken çok daha yatay ve doğaya dönük bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Mahalle dokusuna dönüşme dönemi başlıyor. Elbette biraz zaman alacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA/ Mustafa Çiftçi
    Özhaseki: Gerçekler ortadayken, balçık alanlar üzerine şehir kurmaya devam etmişiz
    Yapı denetim sisteminde bazı sıkıntılar var. Onu bitirmek için bu yıl yasayı değiştireceğiz.

    Özel yetki verdiğimiz yapı denetim firmaları, inşaatları sırayla kontrol edecekler. Böylece müteahhit yapı denetim pazarlığı bitecek.”

    'YARGIYA GÖTÜREBİLİRLER'

    Özhaseki, imar yönetmeliğinin yenilendiğini anımsatarak, istismarların önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapıldığını vurguladı. Özhaseki, yönetmelikle imarın değişmez kurallarını belirlediklerini ifade etti. Zeytinburnu ile Üsküdar Belediye meclislerinde açık havuz, 1+1 daireyi yasaklama, mescit zorunluluğu getirme uygulamalarının İmar Yönetmeliğine aykırı olup olmadığı sorusuna Özhaseki, yönetmeliğe aykırı durumlar varsa bir dilekçeyle yargıya götürülebileceğini söyledi.

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    Etiketler:
    CHP, Mehmet Özhaseki, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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