Ayşe öğretmenin ceza infazı ertelendi

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da 'Çocuklar ölmesin' dediği için 'Terör örgütü propagandası' iddiasıyla yargılanan ve onanan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının kendisine tebligat yoluyla bildirilmesinin ardından Deran adındaki yeni doğan kızı ile birlikte hapse girmesi beklenen öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

Kamuoyunda 'Ayşe öğretmen' olarak bilinen Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, cezanın infazının müraacat üzerine 20 Nisan 2018'e ertelendiğini duyurdu.

Karaman konuyla ilgili Twitter'dan, "Beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası kesinleşen Ayşe öğretmenin bu cezasının infazı, müracaatımız üzerine, doğum nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihine kadar ertelendi" açıklamasını yaptı.

Beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası kesinleşen Ayşe öğretmenin bu cezasının infazı, müracaatımız üzerine, doğum nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihine kadar ERTELENDİ. https://t.co/nwIdA7SSWp — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 4 Ocak 2018

​NE DEMİŞTİ?

8 Ocak 2016 Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanan, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına telefonla katılan öğretmen Ayşe Çelik şunları söylemişti:

"Türkiye’nin Güneydoğusunda neler olur bittiğinin farkında mısınız?

Burda doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor.

Sanatçı olarak, insan olarak, bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız, bir şekilde “Dur” demelisiniz.

….

Burada yaşananlar ekranlarda, medyada çok farklı aktarılıyor.

Sessiz kalmayın… Görün, duyun ve artık bize el verin.

Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."