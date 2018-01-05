Ayşe öğretmenin ceza infazı ertelendi

Karaman konuyla ilgili Twitter'dan, "Beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası kesinleşen Ayşe öğretmenin bu cezasının infazı, müracaatımız üzerine, doğum nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihine kadar ertelendi" açıklamasını yaptı.
Beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası kesinleşen Ayşe öğretmenin bu cezasının infazı, müracaatımız üzerine, doğum nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihine kadar ERTELENDİ. https://t.co/nwIdA7SSWp— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 4 Ocak 2018
NE DEMİŞTİ?
"Türkiye’nin Güneydoğusunda neler olur bittiğinin farkında mısınız?
Burda doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor.
Sanatçı olarak, insan olarak, bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız, bir şekilde “Dur” demelisiniz.
….
Burada yaşananlar ekranlarda, medyada çok farklı aktarılıyor.
Sessiz kalmayın… Görün, duyun ve artık bize el verin.
Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)