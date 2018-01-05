Lise öğrencisini öldüren polise indirimin gerekçesi 'iyi hal'

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre mahkeme, katil polise verilen ömür boyu hapis cezasını, çocuklar kaçtığı için 'haksız tahrik' ve 'mahkemedeki tutumu' için uyguladığı iyi hal nedeniyle 11 yıl 8 aya indirdiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Topkara ve bir arkadaşı hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İki çocuk elleri kelepçeli olarak sağlık kontrolüne götürülürken kaçmaya çalışınca polis Saygılı önce havaya ateş etti. İki çocuğu yakalayan polis, tabancanın kabzasıyla Topkara’nın omuzuna vurunca ateşlenen silahtan çıkan kurşun Topkara’nın ölümüne neden oldu. Saygılı mahkemede önce olası kastla ölüme neden olmaktan müebbete çarptırıldı.

Çocukların kaçmasının haksız tahrik sayıldığı kararda, iyi hal de eklenerek Saygılı’nın cezası 11 yıl 8 aya indirildi. Mahkeme gerekçeli kararında polisin, iki kişiye silah kullanma yetkisinin bulunmadığını kayda geçirerek yine polisin, eli tetikteyken emniyet mekanizması açık şekilde maktulün kafasına vurması durumunda yaşanacakları öngörebileceğini belirtti.